برگزاری آیین عزاداری رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا در توکیو و تفلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه مصادف با 28 صفر سالروز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام، رحمه للعالمین، حضرت ختمی مرتبت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد به عبدالله (ص) و شهادت امام المکرمین حضرت حسن بن علی مجتبی علیه السلام و امام هشتم ثامن الحج علی بن موسی الرضا علیه السلام، مراسمی با حضور سفیر و اعضای سفارت ، روسای نهادهای ایرانی ، جمعی از تجار و بازرگانان، دانشجویان و دیگر ایرانیان مقیم این کشور به همراه خانواده هایشان در محل اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن برگزار شد.

دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در ژاپن که از استان های مجاور توکیو نیز در این مراسم حضور یافته بودند، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، دعای پر فیض کمیل را قرائت کردند.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام "ابراهیم ساوادا" از روحانیون شیعی ژاپنی ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان (عجله الله تعالی فرج الشریف) ایام رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام و شهادت حضرت امام حسن (ع)و امام رضا (ع) را تکریم داشت، طی سخنانی با اشاره به شان و جایگاه والای بزرگواران، به تشریح ماه صفر پرداخته و ماه صفر را ماه حزن مسلمانان عالم دانست. ایشان در ادامه بیانات خود به فرازهائی از زندگانی آن بزرگواران و به تشریح ضرورت درک و معرفت مسلمانان نسبت به نبوت و امامت پرداخت .

دراین مراسم مصادف با اولین سالگرد ارتحال مرحوم حاج محمدالقائم صفا ساوادا(رهبر انجمن شیعیان ژاپن)، یاد و خاطره اندیشمند عالم و توانا نیز گرامی داشته شد.

در پایان مراسم معنوی و آکنده از غم و اندوه، دوستداران اهل بیت(ع) با ذکر مصیبت و مرثیه سرایی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)،به عزاداری و سینه زنی پرداختند .

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امامان شیعه در گرجستان

همزمان با 28 صفر سالروز رحلت رسول اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین شهادت امام هشتم شیعیان جهان، حسینیه سفارت جمهوری اسلامی ایران گرجستان پذیرای ایرانیان مقیم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود.

در این مراسم معنوی که با سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین "محمد ابراهیم حکمت نیا"و مدیحه سرایی "غلامحسین منظوری"مداح اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد، سفیر جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مقیم، رایزن فرهنگی کشورمان، کارکنان مجتمع آموزشی فردوسی، مسئولان نهادهای ایرانی و خانواده های آنها، تجار و دانشجویان با عزاداری پر شور به سوگواری پرداختند.

حجه الاسلام و المسلمین "حکمت نیا"از فضلای حوزه و استاد دانشگاه در این مراسم طی سخنانی به تبیین ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت پرداخت.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معتبر اسلامی گفت: پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم علیرغم این که دارای مقام عبودیت بوده اند ولی اعمال آنها ربوبی بوده است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: انبیاء و اولیاء الهی جلوه هایی از نور حق هستند و شیعیان واقعی باید تلاش نمایند تا آنها را آنطور که شایسته مقام و شان آنهاست ایشان بشناسند تا بتوانند حقیقت وجودی آنها را درک نمایند.