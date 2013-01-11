تبیین حرکت علمی شهدای هسته ای در دانشگاههای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ترور بزدلانه شهدای علمی توسط مستکبرین، دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاههای تهران برای تبیین حرکتهای علمی شهدای هستهای قصد دارند همایش چند روزه ای را تحت عنوان همایش تبیین حرکت علمی احمدی روشن و دیگر شهدای هسته ای برگزار کنند.
سال گذشته 21 دی ماه، مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هستهای نطنز، هدف حمله دو تروریست موتورسوار که حامل یک بمب مخرب مغناطیسی بودند قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
این دانشمند هستهای فارغ التحصیل رشته شیمی پلیمر دانشگاه صنعتی شریف و در یک پروژه مشترک درباره ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز فعالیت میکرد.
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