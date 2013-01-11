۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

در جریان سفر به کاشان؛

حضور لاریجانی بر مزار شهدای گمنام دهستان حسین آباد کویر

رئیس مجلس شورای اسلامی بر مزار شهدای گمنام دهستان حسین آباد کویر حاضر و با قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ظهر جمعه در جریان سفر به آران و بیدگل در بین راه با استقبال مردم دهستان حسین آباد کویر مواجه شد.

اهالی این دهستان با دود کردن اسپند به استقبال لاریجانی آمدند و گوسفند و شتر قربانی کردند.

لاریجانی برای دقایقی بر سر مزار شهدای گمنام دهستان حسین آباد کویر حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.

رئیس مجلس در بدو ورود نیز با تعدادی از اهالی این دهستان گفتگو کرد.

به گزارش مهر، لاریجانی تا ساعتی دیگر در نمازجمعه شهر آران و در جمع نمازگزاران سخنرانی می کند.

