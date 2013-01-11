انسداد جاده کندوان بر اثر برف

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین حسین نژاد اظهار داشت: بارش برف همراه با کولاک که از پیش از ظهر امروز جمعه در این جاده بویژه درمنطقه استحفاظی استان البرز آغازشد وهمچنان ادامه دارد امکان تردد وسائط نقلیه دراین محورمواصلاتی را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: مسافران از پل زنگوله تا تونل کندوان دراین محورشاهد بارش برف شدید ، کولاک و همراه با مه بودند که این موارد سبب کاهش شدید دید رانندگان شده بود.

حسین نژاد با اشاره به حضورنیروهای راهداری دراین جاده اصلی اظهار داشت: اکنون نیروهای راهداری با انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی درتلاش هستند تا راهی امن برای تردد مسافران مهیا کنند.

از سویی بارش برف شدید در ارتفاعات غرب، شرق و مرکز مازندران، سبب سفیدپوش شدن روستاهای بخش هزار جریب بهشهر و پی رجه و مرکزی نکا، سه هزار و دو هزار تنکابن، دودانگه و چهاردانگه ساری و روستاهای اطراف شده است.

این بارش برف سبب مسدود شدن راههای مواصلاتی روستاهای مناطق فوق شده که ضرورت حضور بیشتر نیروهای امداد رسان و راهداری در این مناطق برای بازگشایی را می طلبد.

پیش تر اداره کل هواشناسی مازندران از ورود یک سامانه سرد و بارشی، ازروز گذشته خبرداد که این وضعیت تا اواخر روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

مازندران دارای بیش از 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی بوده و کندوان ، هراز و فیروزکوه سه محور ارتباطی این استان با پایتخت است.