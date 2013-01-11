به گزارش خبرنگار مهر، فضای سایبر یا به عبارتی فضای مجازی، محدودیتهای زمانی، جغرافیایی و فضایی که بشر امروز با آن در ستیز است را از بین خواهد برد و امکانات عصر مجازی در مقایسه با عالم واقع بسیار زیاد است.

با توسعه و تحول اینترنت و پیشرفت علم الکترونیک در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی به وجود آمده است، لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می شود و دولتها درصدد پیدا کردن راه حلهای مختلفی برای جلوگیری از وقوع آن هستند.

این معضل نیز در ایران مشاهده می شود و ماهیت تهدیدات فضای سایبری ویژه است و هر روز این تهدیدها در حال تغییر هستند، لذا فقدان هوشیاری لازم نسبت به این موضوع، مشکلات متعددی به دنبال دارد.

تأمین و گسترش امنیت این فضا باید در اولویت کاری مسئولان و دست اندرکاران بخشهای دولتی و خصوصی قرار گیرد و نباید به هیچ عنوان از امنیت در فضای سایبری غافل شد.

ماهیت جنگهای امروز در جهان در حال تغییر است و هم اکنون در نسل چهارم جنگها قرار داریم و امروز ابرقدرتها از فضای سایبری به عنوان ابزاری برای حمله و جنگ و نیل به اهداف خصمانه خود استفاده می کنند.

بیش از 90 درصد پیامهای الکترونیکی را "اسپم" ها تشکیل می دهند

رئیس پلیس فتا شرق استان تهران در خصوص برخی جرایم و خطرهای موجود در فضای سایبری به خبرنگار مهر گفت: بیش از 90 درصد پیامهای الکترونیکی که روزانه در دنیای اینترنت مبادله می شوند را "اسپم" ها تشکیل می دهند و از سوی دیگر ایمیلهای جعلی چندی است در ایران نیز با افزایش چشمگیری روبرو بوده و فریب کاربران به دلیل ناآگاهی آنها یکی از دلایل آن به شمار می آید.

سرهنگ سامان محمدی ادامه داد: امروزه هرزنامه (اسپم) به پدیده ای بحرانی در دنیای اینترنت و کاربران شبکه تبدیل شده به نحوی که این پیامهای ناخواسته روزانه آدرسهای پست الکترونیک کاربران را هدف حمله خود قرار می دهند و در بسیاری از مواقع نیز موفق به فریب کاربران می شوند.

ایمیل ناخواسته تنها یک اختلال شبکه یا مزاحمت اینترنتی نیست

وی تصریح کرد: ایمیل ناخواسته تنها یک اختلال شبکه یا مزاحمت اینترنتی نیست، بلکه این پدیده با هدف فریب کسانی که در اینترنت جستجو می کنند و روشهای مختلف را برای دسترسی به اطلاعات شخصی، اطلاعات مربوط به هویت و حتی حساب مالی کاربران امتحان می کند به خصوص که اغلب این پیامها با خطر بالای ویروسها نیز همراه هستند.

سرهنگ محمدی اضافه کرد: ایمیل های ناخواسته، بسیاری از کاربران اینترنت را به ستوه آورده تا جایی که کاربران دنیای رایانه ترجیح می دهند آن را از صفحه این فضا محو کنند، اما در برخی مواقع این پیامها به دلیل نزدیک بودن به واقعیت، باعث فریب کاربران می شود و در کشور ایران نیز چندی است که این موضوع افزایش قابل توجهی داشته و باعث بروز مشکلات بسیاری برای کاربران اینترنت شده است.

وی عنوان داشت: اخیراً بسیاری از کاربران اینترنتی در پست الکترونیک خود با ایمیلهایی روبرو می شوند که به نظر می رسد از افرادی که آدرس ایمیل آنها را ذخیره کرده و آشنا هستند، ارسال شده که این پستهای الکترونیکی بدون عنوان یا با عناوینی مانندHI وHello بوده و در آن فقط آدرس یک لینک مشاهده می شود که در صورت بازکردن این آدرس کاربر مورد حمله کلاهبرداران اینترنتی قرار می گیرد.

کاربران توجه بیشتری نسبت به ایمیلهای بدون عنوان داشته باشند

رئیس پلیس فتا شرق استان تهرانافزود: براین اساس کاربران باید توجه داشته باشند که اگر ایمیلهای بدون عنوان که فقط لینک آدرس یک سایت در آن قرار دارد را دریافت کردند، ممکن است از طرف دوستانشان نباشد و حتی بدون آگاهی و اطلاع فرستنده ارسال شده باشد، پس آن را باز نکنند؛ چون این ایمیلها به صورت خودکار برای کاربران فرستاده می شود و علاوه بر جنبه تبلیغاتی و جذب کردن افراد، مانند ویروس تکثیر می شود و هم به صورت خودکار از طرف کاربر و از طریق آدرس ایمیلهایی که ذخیره کرده است، برای دوستان، آشنایان و همکاران وی فرستاده شده و حتی ممکن است باعث سوء تفاهم هایی شود.

کنکوری ها در معرض فریب ایمیلهای جعلی

وی گفت: حدود سه سال پیش تعدادی از داوطلبان متقاضی کنکور دانشگاه آزاد که در این دانشگاه پذیرفته نشده بودند، ایمیلهای مشکوکی با مضمون اینکه "شما در این کنکور پذیرفته شده اید و نتایج این کنکور پیش از این به اشتباه محاسبه شده بوده است" دریافت کرده اند که در آن از کاربر خواسته شده بود فایل ضمیمه این پست الکترونیکی را دانلود کنند که در این راستا مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد که نتایج آزمونهای این دانشگاه صرفاً از طریق پایگاه ‌های اطلاع ‌رسانی مرکز آزمون صورت می ‌گیرد و مرکز آزمون هیچ ‌گونه مکاتبه یا اطلاع ‌رسانی از طریق نامه الکترونیکی به داوطلبان ندارد.

سرهنگ محمدی ادامه داد: در آن سال در همین رابطه معاونت اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی نیز با اعلام هشدار در مورد ارسال ‌کنندگان ایمیل و پیامکهای جعلی از دستگیری فردی که نسبت به راه اندازی سایت جعلی دانشگاه آزاد اقدام کرده بود، خبر داد و نظیر این اتفاق برای برخی داوطلبان کنکور پیام نور نیز رخ داد که پلیس فتا در این زمینه نیز از بررسی و تحقیقات تکمیلی در مورد عاملان ارسال این پیامها خبر داد.

به ایمیل کنترل پهنای باند اینترنت اعتماد نکنید

وی اظهار داشت: اخیراً یک ایمیل در فضای اینترنت برای مشترکان اینترنت پرسرعت ارسال شده که با معرفی نرم ‌افزاری با عنوان "کنترل پهنای باند اینترنت" برای رفع مشکلات پهنای باند کاربر از گیرنده‌ پیام می ‌خواهد با کلیک روی لینک، این نرم ‌افزار را دریافت کند که این نرم ‌افزار حاوی بدافزاری است که اطلاعات کاربران را به سرقت می ‌برد.

رئیس پلیس فتا شرق استان تهران اضافه کرد: این نرم ‌افزار فشرده شده که از خانواده‌keylogger ها محسوب می ‌شود، حاوی دو فایل اجرایی به نامهایnetwork.exe وpassword.exe است و در مراحل نصب از کاربر می ‌خواهد تا برای اتصال نرم ‌افزار فایل اول و برای ورود کلمه‌ عبور فایل دوم را اجرا کند که در صورت اجرای این دو فایل، این نرم ‌افزار جاسوسی روی سیستم قربانی نصب شده و در صورتی که قربانی اطلاعات حساسی نظیر اطلاعات حسابهای بانکی در هنگام خریدهای اینترنتی مانند شماره‌ کارت رمز دوم، تاریخ انقضای کارت، CVV2 را استفاده کند، آن اطلاعات به راحتی برای مجرم ارسال می‌ شود.

نرم افزارهای ناشناخته را نصب نکنید

وی بیان کرد: همچنین این نرم ‌افزار امکان سرک ‌کشیدن به فعالیتهای کاربر را نیز دارد و در فواصل زمانی کوتاه مدت نیز ضمن عکسبرداری از صفحه‌ دسک‌تاپ کاربر، آن تصاویر را نیز برای مجرم ارسال می ‌کند.

سرهنگ محمدی افزود: ایمیلها و پیامکهای ناخواسته و جعلی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری کشورها کاربران اینترنت که بدون آگاهی و توجه به محتوا و عناوین این پیامها آنها را باز می کنند را مورد فریب قرار داده و به دام می اندازد که در این راستا توصیه می شود کاربران به ‌ایمیلهای جعلی اعتماد نکنند و از نصب نرم‌ افزارهای ناشناخته به خصوص نرم‌ افزارهایی که ادعاهای خارق ‌العاده‌ای را مطرح می ‌کنند، خودداری کنند.

تشخیص ایمیلهای ارسالی پلیس فتا

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به ارسال ایمیلهای جعلی به کاربران فضای مجازی برای تهدید یا کلاهبرداری با عنوان پلیس فتا به آگاهی می ‌رسانیم که پلیس فتا هیچ گونه ایمیلی تحت سرویس دهنده های دیگر مانند Gmail , Yahoo, hotmail یا سایر میل سرورها ندارد و کاربران برای تشخیص اصلی یا جعلی بودن ایمیل سازمانی این پلیس می توانند به آدرس cyber@police.ir مراجعه کنند.