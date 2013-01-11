  1. بین الملل
۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

مخالفان کویتی بار دیگر تظاهرات می کنند

مخالفان کویتی بار دیگر تظاهرات می کنند

منابع وابسته به مخالفان کویتی از برگزاری تظاهرات موسوم به کرامت 6 در یکشنبه آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق، منابع وابسته به مخالفان کویتی از برگزاری تظاهرات موسوم به "کرامت وطن 6 " در روز یکشنبه آینده در مخالفت با پارلمان جدید که مطابق قانون انتخاباتی جدید، شکل گرفته است خبر دادند.

منابع وابسته به مخالفان کویتی اعلام کردند: تظاهرات از منطقه صباح الناصر در استان الفروانیه در جنوب پایتخت شروع خواهد شد.

مخالفان کویتی ضمن تاکید بر ادامه تحرکات ضد دولتی در آینده به دولت درباره در پیش گرفتن راهکار امنیتی برای رویارویی با تحرکات مردمی هشدار دادند.

مخالفان کویتی دعوت علی الراشد رئیس مجلس امت کویت برای گفتگو را رد کردند.

کد مطلب 1788649

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