قول مساعد لاریجانی برای پیگیری مشکلات مردم ابوزید آباد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر خود به توابع کاشان قبل از حضور در جمع مردم آران و بیدگل در میانه مسیر گفتگویی با مردم منطقه ابو زیدآباد در بخش کویرات داشت.

وی طی سخنانی خطاب به مردمی که برای استقبال از وی به خیابان آمده بودند، گفت: آقای منصوری نماینده شهر شما درباره مسائل و مشکلات شما صحبت کرده و تلاش می کنیم تا این مشکلات حل شود.

لاریجانی گفت: همچنین صحبت هایی درباره کار جوانان و مشکل اشتغال شهر شما شده است که این مشکل همه کشور است. البته زمینه سرمایه گذاری و تولید در این خصوص در منطقه شما برای دامپروری و کشاورزی مناسب است. تلاش می کنیم این مشکلات حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا به مردمی که برای استقبال از وی به آمده بودند و در مقابل آموزش و پرورش بخش کویرات تجمع کرده بودند قول داد که مشکلات آنها را پیگیری کند.

به گزارش مهر، لاریجانی پس از سخنرانی در جمع عزاداران شهر بادرود از توابع نطنز راهی شهر آران و بیدگل شد که در بین راه مورد استقبال مردم دهستان حسین آباد کویر قرار گرفت و در آنجا بر سر مزار شهدای گمنام حضور یافت.

رئیس مجلس در ادامه مسیر مجددا با استقبال مردم منطقه ابوزید آباد در بخش کویرات روبرو شد و برای سپاسگزاری از حضور آنان مدتی با آنان گفتگو کرد.

هم اکنون لاریجانی به سمت آران و بیدگل در حال حرکت است تا در جمع نمازگزاران این شهر سخنرانی کند.