بزرگترین مشکل امت پس از رحلت پیامبر انحراف از خط وحی بود/انتقاد از مسئولان گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علم الهدی در نماز با شکوه این هفته در جوار بارگاه ملکوتی امام خوبیها که با حضور هزاران زائر و مجاور برگزار شد اظهار کرد: از همه زائران به ویژه زائران پیاده امام هشتم تشکر می کنم که برای تجلیل خاطره تشییع امام هشتم به مشهد الرضا وارد شدند.

امام جمعه مشهد به ذکر حدیثی از امام جواد(ع) که فرمودند: هر کس با پای پیاده به زیارت قبر پدرم بیاد اولین قطره بارانی که بر بدن او برخورد کند تمام گناهانش بخشیده خواهد شد.

حجت الاسلام علم الهدی از تمام نهادها، اکیپ های درمانی، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، هلال احمر و دیگر دستگاههایی که در خدمات به زائرین گام برداشتند، تشکر کرد.

وی با گلایه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: آیا صنعت گردشگری بنیاد و نهادش فقط برای تخت جمشید درست شده است و آیا زائران امام هشتم از بیت المال که سازمان صنعت و گردشگری از آن استفاده می کنند هیچ بهره ای نمی برند؟

امام جمعه مشهد اظهار کرد: آیا سازمان صنعت گردشگری هیچ رسالتی در برابر خیل عظیم زائران امام هشتم ندارد؟

حجت الاسلام علم الهدی افزود: چرا باید هلال احمر بیاد و از مردم و زائران پذیرایی و خدمت کند و سازمان گردشگری فثط بدنبال بستر قرارداد و پروتکل باشد.

وی بیان کرد: در حالیکه چشم 300 میلیون شیعه از اطراف دنیا به قبر مطهر امام رضا است آیا سازمان گردشگری نباید رسالتی را ایفا کند؟

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه امروز روز بزرگی است گفت: مهمترین حوادث تاریخ اسلام در این روز اتقاق افتاده است و تمام سرنوشت امت متاسفانه به صورت خطرناکی امروز در شهر مدینه و با رحلت پیامبر اکرم رقم خورد.

حجت الاسلام علم الهدی با اشاره به شهادت امام رضا افزود: مامون می خواست با آوردن امام به توس تاکتیک مرامی - سیاسی اسلام را از بین برد، اما در نهایت خود مامون شکست خورد وامام رضا بر شمشیر زبان دشمنان اسلام را به عقب راند، لذا کار مامون به جایی رسید که جز به شهادت رسیدن امام رضا راهی به سوی خود ندید.

وی با اشاره به حرکت زنان نوغان به منظور عزاداری امام هشتم گفت: 200 نفر از زنان روستای نوغان پشت سر جنازه امام هشتم عزاداری کرده که این حرکت نیز هم اکنون ادامه دارد، زنان مومن نوغان همچنان برای غربت امام هشتم گریه می کنند.