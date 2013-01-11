سردمداران سیاسی ایران وحدت را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم صابر در خطبه های نماز جمعه این هفته چناران اظهار کرد: مسئولین اجازه ندهند که وحدت شکسته شود و مردم نیز وحدت را حفظ کرده و مطیع امر ولایت فقیه باشند.



امام جمعه موقت چناران به راههای غلبه شیطان اشاره کرد و گفت: یکی از سخت ترین دشمنان خطرناک به خصوص برای انسانهای مومن شیطان است و انسان مومن باید با شیطان مبارزه کند و مبارزه با شیطان جهاد اکبر است.



حجت الاسلام صابر اظهار کرد: ذکر خدا و پناه بردن به خدا از ابزاری است که می توان با شیطان مقابله کرد.



وی بیان کرد: ذکر و یاد خدا باعث گناه نکردن می شود و از جمله گناهان گوش دادن به موسیقی است که موسیقی انسان را از یاد خدا می برد و موسیقی از آلات شیطان است که انسان را به گناه می کشاند.



مراسم زیارت پیامبر از راه دور و عزاداری از دیگر برنامه های نماز جمعه این هفته چناران بود.