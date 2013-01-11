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۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

حجت الاسلام خاتمی:

فرهنگ سازی در زمینه سنت وقف در جامعه انجام بگیرد

فرهنگ سازی در زمینه سنت وقف در جامعه انجام بگیرد

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با اشاره به اینکه تلاشگران عرصه وقف همانند رزمندگان در صحنه جهاد حضور دارند، بر اهتمام به احیای هر چه بیشتر سنت حسنه وقف در استان تأکید کرد و گفت: فرهنگ سازی در زمینه سنت وقف در جامعه انجام بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ضمن تأکید بر احیای سنت حسنه وقف در جامعه از سوی متولیان امر افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم به وقف و محل مصرف آن اعتمادی نداشتند که با پیروزی انقلاب اسلامی، به احیای موقوفات در جامعه، اعتماد بیشتری ایجاد شده است.
 
وی ادامه داد: وقف، آثار و برکات زیادی دارد که در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و دستگیری از نیازمندان قابل مشاهده است، لذا اهتمام به این مقوله و احیای بیش از پیش آن در جامعه، یکی از ضرورت‌هایی است که متولیان این امر که باید به واقع از آنان به عنوان جهادگران این عرصه یاد کرد، نسبت به این مهم گام‌های مؤثرتری نسبت به سال‌های گذشته بردارند.
 
همچنین مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به اهداف این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: شناسایی، تثبیت و حفظ عین موقوفات، افزایش بهره‌وری موقوفات و اجرای کامل و صحیح نیات واقفین از مهم‌ترین اهداف اوقاف و امور خیریه استان به‌شمار می‌رود.
 
حجت‌الاسلام علی باقری به ارزش موارد رفع تصرف شده نیز اشاره کرد و افزود: از سال گذشته تاکنون حدود 400 میلیارد تومان از موقوفات رفع تصرف و یا تثبیت مالکیت شده است. همچنین 48 موقوفه جدید نیز به موقوفات استان زنجان اضافه شده است.
کد مطلب 1788665

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