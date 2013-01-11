سرپرست جدید فرمانداری شهرستان بیرجند منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته پس از برکناری محمد علی قاسم زاده نداف، بدون حضور رسانه ها و با حضور معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی علیرضا تناکی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری بیرجند معرفی شد.

علیرضا تناکی قبل از احراز این پست به عنوان فرماندار شهرستان نهبندان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، معاون مدیرکل دامپزشکی خراسان بزرگ، رئیس مرکز آموزش کشاورزی خراسان بزرگ و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهادکشاورزی استان فعالیت کرده است.

همچنین روز گذشته غلامرضا پورسلطانی فرماندار بشرویه نیز از سمت خود بر کنار شد و "زمان زاده" معاون فرمانداری بشرویه سکان مدیریت این فرمانداری را بر عهده گرفت.

شنیده می شود قاسم زاده نداف و پورسلطانی بر علیه جریان انحرافی موضع گرفته بودند.