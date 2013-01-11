شکست البدر مقابل صدرنشین لیگ/ تداوم ناکامی های استقلال قشم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور با شکست دو تیم هرمزگانی حاضر در این رقابتها به پایان رسید.

در این هفته تیم بسکتبال البدر بندرکنگ که در سالن شهدای خلیج فارس بندرلنگه به مصاف صدرنشین رقابتهای لیگ برتر بسکتبال تیم پتروشیمی بندرامام رفته بود با نتیجه 78 بر 68 مقابل این تیم شکست خورد.

البدر هفته گذشته مقابل تیم همیاری زنجان یکی از تیمهای قدرتمند این فصل به برتری رسیده بود اما مقابل صدرنشین لیگ راه به جایی نبرد و نهمین شکست خود در این فصل را تجربه کرد.

البدر در پایان هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال با چهار پیروزی و 9 شکست و کسب 17 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی مسابقات باقی ماند و پتروشیمی بندرامام با کسب سیزدهمین برد خود 25 امتیازی شد و همچنان بر صدر جدول تکیه زد.

اما در این هفته روند ناکامی های دیگر نماینده هرمزگان در لیگ برتر بسکتبال یعنی تیم استقلال زرین قشم ادامه یافت و این تیم مقابل یکی دیگر از تیمهای انتهای جدولی شکست خورد.

استقلال قشم که در نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال نتوانسته مقابل تیمی پیروز شود در این هفته نیز با نتیجه 59 بر 57 مقابل شهرداری گرگان در سالن تختی جزیره قشم شکست خورد تا ناکامی های این تیم تکمیل شود.

استقلال قشم در این دیدار در حالی تن به شکست داد که در کوارتر نخست با نتیجه 22 بر 15 از حریف خود پیش افتاد اما در ادامه امتیازات زیادی را از دست داد تا برای دهمین بار در لیگ شکست بخورد.

استقلال قشم در پایان هفته سیزدهم با سه پیروزی و 10 شکست و کسب 16 امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت و شهرداری گرگان نیز با کسب چهارمین برد خود 17 امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد.