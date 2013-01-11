98 مقاله به همایش ملی پژوهش در سلامت خراسان جنوبی ارسال شد

غلامرضا شریف در گفتگو با مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی برای دومین بار میزبان برگزاری همایش ملی آترواسکلروز تصلب شریانی است، اظهارداشت: این همایش اسفند ماه امسال با محوریت پژوهش در توسعه سلامت برگزار می شود.

وی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: روش های تشخیصی در آترواسکلروز بیماری های قلبی و عروقی، پژوهش های تشخیصی در بیماری های قلبی و عروقی، پیشگیری و ارتقاء سلامت، مراقبت های پرستاری و توان بخشی، درمان دارویی و غیردارویی از جمله این محورها است.

دبیر اجرایی همایش ملی آترواسکلروز مدت برگزاری این همایش ملی را سه روزعنوان کرد و بیان داشت: این همایش هشتم تا 10 اسفند ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود.

وی تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش را تاکنون 98 مقاله برشمرد و بیان کرد: مهلت ارسال آثار تا پایان دی ماه جاری است.

شریف با اشاره به اینکه با توجه به تخصصی بودن این همایش مقالات نیز باید از دقت نظر بیشتری برخوردار باشد، عنوان کرد: پیش بینی می شود تعداد مقالات در این همایش به 300 تا 350 مقاله برسد.

مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اشاره به اینکه پیش بینی شده از این تعداد 40 مقاله به صورت سخنرانی و 100 مقاله به صورت پوستر در همایش ارائه شود، افزود: این همایش با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار خواهد شد.

50 درصد مقالات همایش ملی به خراسان جنوبی اختصاص دارد

به گفته وی تاکنون 50 درصد مقالات رسیده به این همایش از استان خراسان جنوبی بوده است.

شریف برگزاری میزگردهای تخصصی را از جمله برنامه های جانبی این همایش ذکر کرد و گفت: این میزگردها با موضوعات نظام مراقبت های بیماری های قلبی و عروقی، تشخیص بیماری قلبی و عروقی و درمان های دارویی و غیر دارویی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت در این همایش ملی امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان خواهد داشت، افزود: این همایش برای تمام نیروهای متخصص، پزشکان رشته های مختلف، پرستاران، ماماها، کارشناسان بهداشت و درمان و... امتیاز بازآموزی دارد.

شریف با اشاره به اینکه این همایش سال گذشته نیز در این استان برگزار شده است، اظهارداشت: سال گذشته 480 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اشاره به اینکه سال گذشته همایش عمومی بوده و استقبال بیشتری شده است، یادآور شد: 124 پوستر و 38 سخنرانی سال گذاشته ارائه شده است.