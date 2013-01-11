می دانم در پایان فصل باید از چلسی بروم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه سان بنیتز تا قبل از پایان قراردادش توسط رومن آبراموویچ از نیمکت چلسی اخراج نخواهد شد اما خود او هم قبول کرده شانسی برای بقا در استمفوردبریج ندارد.

شکست دو بر صفر چلسی مقابل سوانزی در نیمه نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس باعث شد هواداران این تیم به شدت عصبانی شوند و علیه کادر فنی این تیم شعار دهند.

بنتیز می گوید: می دانم از زمانی که هدایت چلسی را به عهده گرفته ام بعضی هواداران دیگر بازی های این تیم را تماشا نمی کنند. تجربه من می گوید این هواداران تا زمانی که مربی تیم عوض نشود دیگر از تیمشان حمایت نمی کنند. با این شرایط باید در پایان فصل از چلسی بروم.

آبراموویچ هم می داند تنها راه آشتی دوباره هواداران با چلسی جذب پپ گواردیولاست. از طرفی باشگاه رئال مادرید آماده است در پایان فصل اگر ژوزه مورینیو این تیم را ترک کند بنیتز را به عنوان جانشین او به خدمت بگیرد.