افزایش طلاق در جامعه ناشی از بی توجهی مسئولان است

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم تفاهم در زندگی، چشم‌ و هم‌ چشمی، گسترش ازدواج‌ های خیابانی، اینترنتی و پیامکی علت‌های مهم طلاق بوده که زنگ خطر و هشداری برای همه مسئولان جامعه است.

وی بابیان اینکه آمار طلاق توافقی در استان رو به افزایش است، افزود: مازندرانی‌ ها از نظر عرفی و ریشه‌ ای مردمی خانواده محور بوده که طلاق در آن جایگاهی ندارد.

این مسئول تصریح کرد: در شرایط موجود اهمیت ساختن یک خانواده ایده آل کمتر از ساخت یک مسجد و پل نیست زیرا نجات هر خانواده نجات یک جامعه است.

ابراهیمی با بیان اینکه لازمه برنامه‌ریزی درست داشتن آمار و اطلاعات صحیح است، تاکید کرد: باید مدیران ما آمارهای درست و ریزی ارائه دهند تا بتوانیم بر مبنای آن آمارها برنامه ‌ریزی درستی داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران بیان داشت: توجه به این امر برای نظام اجرایی یک تکلیف است، در این امر نباید نقش ائمه جمعه، روحانیت، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها، بخش مشاوره نیروی انتظامی، بهزیستی و آموزش و پرورش نادیده گرفته شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت:عده‌ ای از مسئولان به عمق برخی از مسائل که جزو موضوعات حاد اجتماعی محسوب می‌شود توجه جدی ندارند.

وی افزود: افزایش طلاق نشان از بی‌ توجهی برخی مسئولان بوده که نسبت به این موضوع حساسیت و برنامه‌ ریزی جدی ندارند و این بی‌توجهی سبب افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج شده است.

وی بیان داشت: توجه به این امر باید مهم ‌ترین دغدغه مسئولان باشد و جلسات مستمری با دخالت مستقیم فرمانداران تشکیل شود تا شاهد خروجی مفیدی در رفع این معضل در استان باشیم.

این مسئول گفت : سردفتردارانی که دارای مجوز فعالیت هستند می‌ توانند نقش ارزنده‌ای در فرهنگ ‌سازی داشته باشند زیرا 50 درصد امور به آنها برمی‌گردد.

وی با اشاره بر شیوع ازدواج‌ های خیابانی و پیامکی در کشورافزود: افزایش طلاق نشان بی‌توجهی برخی مسئولان است.

ابراهیمی افزود: مسائل فرهنگی از مسائل زیربنایی هر جامعه بوده که در جامعه اسلامی ما برگرفته از آموزه‌های دینی و قرآنی است.

وی بیان داشت : براساس چنین فرهنگی در جامعه اسلامی، از هم گسستگی خانواده و طلاق، امری ناهنجار محسوب شده که مطابق با آرمان‌ های اسلامی مدنظر نبی اکرم(ص) نیست.

این مقام مسئول با اظهار نگرانی از افزایش نجومی آمار طلاق در مازندران گفت: با وجودی که با افزایش نجومی آمار طلاق مواجه هستیم اما شاهد کاهش حساسیت و هشدارها در این خصوص بودیم.

وی گفت: بیش از 83 درصد طلاق‌ها مربوط به مسائل فرهنگی و 17 درصد مربوط به مسائل اقتصادی بوده این در حالی است که 40 درصد طلاق مربوط به یک سال اولیه زندگی بعد از عقد اولیه صورت می ‌گیرد.