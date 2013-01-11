به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا و پرهیزگاری از ویژگی‌های انسان مومن و متقی است و در همه شرایط باید از گناهان دوری کنیم.

وی با تسلیت ایام سوگواری دهه آخر صفر افزود: پیامبر (ص) به عنوان اسوه حسنه معرفی شده و باید در تمام مراحل زندگی از ایشان الگوبرداری کنیم و رفتار و کردار این پیامبر عظیم‌الشأن را با دقت مطالعه و الگوبرداری کنیم تا به سعادت برسیم.

امام جمعه برازجان خاطرنشان کرد: روحانیون و علمای اسلامی باید نسبت به تبیین ویژگی‌های شخصیتی پیامبر اعظم(ص) همت کنند تا جوانان و سایر افراد جامعه با رفتار و کردار این پیامبر بزرگ و پیام‌آور رحمت آشنا شوند.

مصلح همچنین با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) تصریح کرد: گسترش فرهنگ اهل بیت(ع) در جامعه وظیفه مردم و مسئولان است و در این راستا باید نهایت تلاش خود را به کار گیریم.

وی با اشاره به سالروز هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه گفت: خداوند پیامبر اسلام(ص) را یاری کرد و این هجرت مبدا تاریخ اسلام شده است.

مصلح همچنین به 24 دی سالروز تشکیل شورای آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: مشارکت همه دستگاه‌ها در رشد و پیشرفت آموزش و پرورش از دستاوردهای تشکیل این شوراست و از تمام مسئولان انتظار داریم در رشد و پیشرفت آموزش و پرورش اهتمام ورزند.

ذهن دشمنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده متمرکز شده است

امام جمعه برازجان با اشاره به 24 دی سالروز انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان امام جمعه تهران گفت: این انتخاب که توسط امام راحل انجام شد نشان دهنده شایستگی و لیاقت ایشان بوده است.

مصلح یادآور شد: امروز با اقتدار و تدابیر ولی فقیه شاهد موفقیت روزافزون نظام اسلامی هستیم و همه باید در مسیر رهبری حرکت کنیم تا نظام به موفقیت‌های بیشتر برسد.

وی به سالروز فرار شاه خائن از مملکت اشاره کرد و گفت: شاه خائن به واسطه مبارزه بی‌امان مردم با رژیم شاه از کشور فرار کرد و این فرار موجبات خوشحالی مردم مومن و مسلمان در سراسر کشور شد.

امام جمعه برازجان خاطرنشان کرد: فرار شاه در واقع زمینه‌ساز پیروزی انقلاب به رهبری امام راحل شد و روزی تاریخی در مبارزات مردم انقلابی ایران اسلامی است.

مصلح با اشاره به توصیه‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه انتخابات اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در انتخابات توطئه دشمنان را خنثی می‌کند و امروز ذهن دشمنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده متمرکز شده است.