مدعیان انتخابات آزاد برای فتنه جدید زمینه سازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) افزود: اولیا خدا و امامان نور و رحمت به واسطه دو موضوع داشتن صبر و یقین به این جایگاه والا رسیده بودند.

وی با بیان اینکه صبر و باور عمیق سبب شد تا پیشوایان دین به عنوان پیامبر و امام انتخاب شوند، اظهار داشت: پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع)، علاوه بر باور عمیق قلبی، در طول حیات بابرکت خویش همواره در برابر مصائب و مشکلات صبوری پیشه می کردند.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه با اشاره به آغاز هفته وقف، افزود: وقف سنت حسنه و عبادت بزرگی است که افراد عاقل برای جاودانگی مال دنیوی انجام می دهند.

وی اضافه کرد: واقفین پس از عزیمت از این دنیا نیز همواره از خیر و برکات معنوی موقوفه بهره مند می شوند و ثمره نیکوی آنها در دنیا جاودانه خواهد شد.

خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ وقف، بر جهت دهی موقوفات به سمت امور فرهنگی تاکید کرد و افزود: باید برای سوق دادن وقف به سمت وقف فرهنگی و موقوفات مورد نیاز جامعه امروزی اطلاع رسانی و تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات گهربار اخیر رهبر انقلاب درباره انتخابات پرداخت و اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، سه نقشه مخرب تاخیر انتخابات، کاهش شور انتخاباتی مردم و استفاده از کلید واژه انتخابات آزاد به منظور تشکیک در بین مردم را در نظر گرفته اند که لازم است با هوشیاری در برابر این نقشه ها، به دشمنان مجال تاثیرگذاری در روند انتخابات را ندهیم.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به بیانات رهبری در نکوهش افرادی که کلید واژه انتخابات آزاد را مطرح می کنند، افزود: تاکید بر انتخابات آزاد فتنه آمیز بوده و کسانی که بر کلید واژه انتخابات آزاد تاکید می کنند در حال تلاش برای ایجاد فتنه ای جدید هستند.

وی تصریح کرد: انتخابات در طول 33 سال انقلاب همواره آزاد و سالم بوده و مردم بصیر ایران نیز با درک این مسئله و با بلوغ سیاسی کامل در انتخابات آتی باشکوه، پرشور و دشمن شکن شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه به سخنرانی اخیر بشار اسد؛ رییس جمهوری سوریه پرداخت و گفت: این سخنان بشار اسد بسیاری از نقشه های شوم دشمنان مردم سوریه را نقش بر آب کرد.