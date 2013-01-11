جلسات آسیب شناسی ازدواج و طلاق در مازندران محدود است

زهرا شرف الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئله طلاق در مازندران باید آسیب‌ شناسی شود و جلسات هدفمند با مبدا و مقصد مشخص برای آن تعریف شود تا خروجی خوبی داشته باشد.

وی افزود: تا زمانی که امر طلاق ریشه ‌یابی نشود برنامه‌ ریزی درستی نخواهیم داشت، هنوز در استان جلسه خاصی تحت عنوان بررسی وضعیت ازدواج، طلاق و عفاف انجام نگرفت.

شرف الدین تاکید کرد: باید مسئولان نسبت به این قضیه حساس شوند چرا هیچ پایان ‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری درباره وضعیت طلاق و ازدواج در مازندران نداریم که به صورت بومی به این امر بپردازد.

شرف‌الدین افزود: باید یکی از دستورات مهم شورای اداری ارائه فعالیت آماری در این باره باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران بیان داشت: تا زمانی که آسیب‌شناسی درستی از فعالیت خود نداشته باشیم موفق نخواهیم شد زیرا مسیر هدایت، رفتن و رسیدن به مقصد خوب تداعی نشده است.

شرف‌الدین ادامه داد: از اقدامات خوبی که درباره کاهش طلاق انجام گرفته افزایش ساعت آموزشی به زوجین در شبکه بهداشتی و پزشکی از دو ساعت به شش ساعت است.

وی افزود: تسریع در تسهیلات ازدواج با هماهنگی فرمانداران، تشکیل کارگروه تحکیم خانواده با قوت و زمان‌بندی منظم، تشکیل دفاتر ازدواج آسان در شهرستان‌ها و توجه به آموزش قبل از ازدواج به طور جدی از نکات مهم در کاهش طلاق است.