به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: انتخابات در نظام ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا نماد مردم سالاری دینی است که نمونه و شبیه آن در دنیا وجود ندارد.

وی بیان داشت: مردم باید مراقب باشند فریب ترفندهای دشمنان خارجی و فتنه‌گران داخلی را نخورند بلکه باید به رهنمودهای رهبر انقلاب اهتمام جدید داشته باشند.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: ذهن دشمن بر روی انتخابات 92 متمرکز شده و امروز بحث انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند.

وی تصریح کرد: کرد: مقام معظم رهبری فرمودند معلوم است که انتخابات در ایران آزاد است و در کدام کشور مثل ایران انتخابات آزاد برگزار شده است.

وی بیان داشت: رهبر فرزانه و حکیم انقلاب از تحرکات پشت پرده فتنه جدید پرده برداشتند و چهره‌های آنها را رو کردند و آنها را در رسیدن به اهداف شوم و پلید خود ناکام گذاشتند.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: انتخابات آزاد فتنه جدیدی است که در محافل اصلاح طلبان در داخل اردوگاه صهیونیست و ضد انقلاب و از زبان برخی از عناصر داخلی و طراحان اصلی فتنه 88 به صورت هماهنگ عنوان می‌شود.

لطفی تصریح کرد: همه باید هواسشان باشد که به این مقصود دشمن کمک نکنند مبادا دچار غفلت شوید و جدول مورد نظر دشمن را پر کنید.