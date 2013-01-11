عشق به پیامبر اسلام(ص) در میان ملتهای جهان موج می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج با تشلیت سالروز ارتحال حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) افزود: امروز موج اسلام خواهی در دنیا رو به افزایش است و بشریت به حقانیت دین مبین اسلام واقف شده اند.

وی بیان کرد: همه فضائل و کمالات انسانی در وجود مقدس حضرت محمد(ص) وجود داشت و آن حضرت کاملترین و برترین انسانهاست.

حسینی تصریح کرد: زندگی رسول اکرم(ص) بهترین سبک زندگی و فرمایشهای ایشان بهترین رهنمود برای هدایت زندگی انسانهاست.

امام جمعه یاسوج همچنین با تسلیت شهادت امام رضا (ع) بیان داشت: وجود مرقد مطهر آن امام همام در ایران اسلامی موجب برکات گسترده ای برای ملت مسلمان ایران شده است.

آزادی 48 گروگان ایرانی نشان از توانمندی دیپلماسی کشور دارد

وی همچنین با تبریک آزادی 48 زائر ربوده شده در سوریه گفت: آزادی این افراد از چنگال تروریستها نشانه دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی است.

امام جمعه یاسوج افزود: رایزنی های گسترده مقامات ایرانی با کشورهای همسایه و سوریه موجب آزادی این افراد و بازگشت آنها به آغوش خانواده هایشان شد.

وی بیان داشت: سوریه در خط مقدم مقاومت در برابر رژیم غاصب صهیونیسم قرار دارد و بر ما واجب است تا از دولت سوریه حمایت کنیم.

سنت وقف زمینه ساز رفع مشکلات جامعه است

حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته وقف اظهار داشت: سنت وقف راه و روش حضرت رسول خدا و ائمه اطهار است.

وی بیان کرد: این مهم زمینه‌ ساز رفع و رجوع بسیاری از مشکلات جامعه خواهد بود.

حسینی بر ترویج و احیای هرچه بیشتر فرهنگ وقف در استان تاکید کرد و یادآور شد: انسان با وقف، میراث حسنه و ماندگار از خود بجا می گذارد.