به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های امروز نماز جمعه سمنان ضمن اشاره به فرمایشات اخیر رهبری درخصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری، افزود: با بیانات اخیر ولی امر مسلمین، فتنه دوم که در حال شکل گیری بود در نطفه خفه شد.

وی با بیان اینکه واژه "تقلب" رمز فتنه گران در فتنه اول بود که با تدبیر رهبری و ولایت مداری مردم بصیر ایرانی اسلامی به شکست انجامید، گفت: برگزاری انتخابات آزاد رمز کینه توزان انقلاب در فتنه دوم است که هر کس پس از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کند به دشمن خدمت کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنان ملت ایران در راستای رسیدن به اهداف شوم خود این بار با شعار برگزاری انتخابات آزاد وارد عمل شده اند، افزود: اگر خواسته آنها محقق شد، که انتخابات آزاد است ولی اگر آنها به خواسته خود نرسیدند انتخابات آزاد نبوده است.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر هوشیاری و درایت رهبری در خنثی سازی فتنه اول در سال 88 گفت: هرچند که از این فتنه با تمام خسارتها و تبعات آن عبور کردیم ولی همواره باید مراقب فتنه های دیگر باشیم چون دشمنان هر روز با فتنه جدید وارد می شوند.

وی به سفر اخیر رئیس جمهور به استان در راستای افتتاح پنج پروژه بزرگ عمرانی در استان سمنان طی هفته گذشته اشاره کرد و افزود: مردم ولایت مدار و قدرشناس استان سمنان در مقابل این خدمات باید به نظام اسلامی وفادار و مطیع رهبری باشند.

وی با اشاره به اینکه افتتاح بیش از 15 هزار واحد مسکن مهر، دو نیرگاه برق، آبگیری سدکالپوش و دو بیمارستان در سمنان و دامغان در راستای خدمت و رفاه مردم استان انجام شد، گفت: مردم استان سمنان شایسته بهترین امکانات و خدمات هستند.

خطیب جمعه سمنان همچنین با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن، اظهار داشت: ماهواره بلای جان جامعه ما شده و با برنامه های خود در صدد از هم می پاشیدن خانواده ها متدین و انقلابی ایران اسلامی است.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه امروزه با گسترش بی حد و حصر فناوری ارتباطات که مظهر آن همان ماهواره است، تهاجم فرهنگی به مسئله ای جهانی تبدیل شده است، تصریح کرد: دشمن به وسیله همین ماهواره ها به دنبال ازبین بردن فرهنگ غنی اسلامی کشور هستند و همه مسئولان و حتی خود مردم در مواجهه با این پدیده ساختارشکن، مسئول هستند.

وی همچنین در خاتمه با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات نبی مکرم اسلام(ص)، شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و سالروز شهادت شهید نواب صفوی و سه تن از همراهان اش ضمن گرامی داشت، این ایام گفت: زندگی حضرت محمد (ص) بهترین سبک زندگی و فرمایشات ایشان بهترین رهنمود برای هدایت زندگی همه انسانها است.