بازگشایی جاده اراک - ازنا / توصیه های پلیس به رانندگان

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاده اراک - ازنا در استان مرکزی که به علت کولاک شدید و عدم دید کافی مسدود شده بود، قبل از ظهر امروز با تلاش عوامل سازمان راهداری و ماموران پلیس راه بازگشایی شد.

وی افزود : از رانندگانی که قصد تردد در جاده های کشور را دارند تقاضا می شود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی پلیس راه توجه کنند. همچنین توجه داشته باشند، تردد در جاده های کوهستانی و گردنه های برف گیر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و ماموران پلیس راه با کنترل خودروها از مبدا از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.