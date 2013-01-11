  1. جامعه
۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

بازگشایی جاده اراک - ازنا / توصیه های پلیس به رانندگان

بازگشایی جاده اراک - ازنا / توصیه های پلیس به رانندگان

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از بازگشایی جاده اراک - ازنا خبر داد.

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  جاده اراک - ازنا در استان مرکزی که به علت کولاک شدید و عدم دید کافی مسدود شده بود، قبل از ظهر امروز با تلاش عوامل سازمان راهداری و ماموران پلیس راه بازگشایی شد.

وی افزود : از رانندگانی که قصد تردد در جاده های کشور را دارند تقاضا می شود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی پلیس راه توجه کنند. همچنین توجه داشته باشند، تردد در جاده های کوهستانی و گردنه های برف گیر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و ماموران پلیس راه با کنترل خودروها از مبدا از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.

کد مطلب 1788708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها