مردم در انتخابات آینده بار دیگر پشتیبانی از نظام و ولایت را اثبات خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی در خطبه های این هفته نماز جمعه بیرجند اظهارکرد: به تعبیر اخیر مقام معظم رهبری، مردم یکبار دیگر فتنه های احتمالی دشمنان و ایادی داخلی آن ها را دفع خواهند کرد.

وی انتخابات را نماد حرکت آگاهانه ملت در پشتیبانی نظام دانست و بیان کرد: مشارکت بالای مردم در انتخابات تعیین سرنوشت خود بوده و پشتوانه ‌ای محکم برای استمرار و حرکت مقتدرانه نظام اسلامی در نیل به اهداف و آرمان‌های امام، رهبری و شهیدان است.

وی با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر اینکه دشمنان اگر می توانستند کار بکنند، به طور قطع بی کار نمی نشستند، گفت: به رغم تلاش دشمن برای خدشه ‌دار جلوه دادن انتخابات در جمهوری اسلامی، مردم شریف و شهید پرور ایران با حضور پرشور و صمیمانه خود در انتخابات گذشته، موجب خشم دشمن و دنیای استکبار شدند.

وی ادامه داد: در انتخابات پیش ‌رو نیز مردم همچون گذشته با انتخاب آگاهانه دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام می ‌گذارند و ثابت خواهند کرد همچنان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و نیز ولایت فقیه هستند.

امام جمعه موقت بیرجند 27 دی سالروز شهادت نواب صفوی و جمعی از فداییان اسلام اشاره کرد و گفت: آن ها با تقدیم خون خود به ما ثابت کردند که برای زنده نگه داشتن اسلام می توان خیلی کارها کرد و اقدام آن ها در آن سال های سیاه زمینه های ظهور انقلاب اسلامی را فراهم آورد و امروز ما با الگو قرار دادن آن ها می توانیم برای انقلاب خود کارهای ارزشمند زیادی انجام دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تدبر در سیره معصومین در کنار تدبر در قرآن است ،افزود: ائمه اطهار (ع) قران ناطق و در واقع نمود خارجی قرآن اند لذا تدبر درسیره آن ها وظیفه عموم است.

حجت الاسلام مشرفی با تاکید براینکه شرط امامت یک جامعه لزوما تکیه برخلافت ظاهری نیست،تصریح کرد: ائمه معصومین(ع) در تمامی دوران زندگی خود وظیفه امامت را به خوبی انجام دادند،لذا گسترش روز افزون اسلام و بیداری اسلامی دردنیا نشات گرفته از سیره آن ها است.

وی با اشاره به سالروز رحلت پیامبراکرم (ص)،امام حسن مجتبی وامام رضا(ع) عنوان کرد:عزاداری ها باید زمینه ای برای شناخت ودرک سیره و روش معصومین(ع) باشد.

حجت الاسلام مشرفی به سخنرانی اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز اشاره کرد واظهارداشت: از آن جا که سوریه و حزب الله در خط مقدم مقاومت هستند، بر ما واجب است تا از دولت سوریه حمایت کنیم.