خواص رسوای فتنه با شعار "انتخابات آزاد" مترصد تشنج انتخاباتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه اول نمازجمعه این شهر، پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به بررسی عوامل انحراف در جامعه اسلامی پس از پیامبر(ص) پرداخت و گفت: یکی از دلایل ایجاد انحراف در جامعه اسلامی جهل موجود در بین افراد بود؛ بعد از رحلت رسول بهانه آوردند که علی(ع) جوان است و به این بهانه مردم را فریب دادند.

انحراف پس از پیامبر(ص) تجربه تلخ تاریخ اسلام است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: آن افرادی هم که آگاهی داشتند زبان خود را بستند، لذا یکی دیگر از عوامل انحراف در جامعه اسلامی غربت، تنهایی و مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) بود.

وی افزود: از سویی بسیاری از این مردم کینه از امام علی(ع) در دل داشتند، پیامبر(ص) به حضرت علی (ع) فرمودند "من گریه می کنم به جهت کینه هایی که در سینه های گروهی هست که تنها پس از من آن کینه ها برای تو آشکار می شود و تو صبر می ورزی که اگر صبر بورزی سختی و مشقت خواهی دید"؛ عبدالله بن عمر به حضرت علی(ع) گفت "چگونه قریش تو را دوست بدارد که تنها در جنگ بدر 70 تن از سران آنها را کشته ای".

امام جمعه موقت ورامین گفت: انحراف ایجاد شده پس از رحلت پیامبر(ص) تجربه تلخ تاریخ اسلام است و تا به امروز دود آن به چشم همه مسلمانان جهان می رود؛ امیدوارم مسلمانان به برکت اسلام، ولایت، بیداری اسلامی و خون های شهدا از خواب غفلت بیدار شوند و در مقابل مستکبران و مفسدان جهانی متحد گردند.

گرامیداشت یاد و خاطره فداییان اسلام

وی در ادامه، سالروز شهادت شهیدان نواب صفوی، واحدی، ذوالقدر و طهماسبی؛ شهدای فداییان اسلام را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: یاد و خاطره این عزیزان گرامی باد که در اوج مظلومیت طی حکم دادگاه فرمایشی رژیم طاغوت به شهادت رسیدند اما خون با برکت آنها نهال انقلاب را آبیاری کرد و به ثمر رساند.

نظر امام حسن مجتبی(ع) در مورد سیاست

امام جمعه موقت ورامین سپس سالگرد شهادت امام دوم شیعیان جهان را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: از امام حسن(ع) درباره‏ سیاست پرسیده شد، حضرت فرمودند "سیاست، رعایت حقوق خداوند و حقوق زندگان و حقوق مردگان است؛ حقوق خدا عبارت است از انجام دادن آنچه امر فرموده و اجتناب از آنچه نهی کرده است.

وی ادامه داد: حقوق زندگان عبارت است از ایفای وظیفه در قبال برادران دینی و درنگ نکردن در خدمت به هم کیشان و اخلاص نسبت به ولی امر؛ مادامی که نسبت به مردم اخلاص دارد و آنگاه که از راه راست منحرف شود، فریادت را در برابرش بلند کنی و حقوق مردگان عبارت است از ذکر خوبی‏ های ایشان و خودداری از بیان گناه و لغزش‏ های آنان، زیرا آنان را خدایی است که به اعمال آنان رسیدگی خواهد کرد"

حجت الاسلام محمودی گفت: در زیارت جامعه کبیره از ائمه به عنوان " ساسة العباد" یاد شده است، یعنی سیاستمدارترین بندگان خدا، برخی از اسم سیاست برداشت به دروغ، کبر، کلاهبرداری و ... می کنند، خیر این طور نیست؛ سیاست مدنظر اسلام با این مفاهیم غریبه است، سیاست عین دین است و از دین جدا نمی شود و پیامبر(ص) پرچمدار این سیاست و منادی راستین این حقیقت بودند.

ملت از فتنه 88 عبرت بگیرند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبری در جمع مردم قم گفت: ما در آستانه دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر هستیم و از هم اکنون برخی تحرکات سیاسی و موضعگیری های افراد قابل توجه است.

وی افزود: ملت باید از فتنه 88 عبرت بگیرند، ببینند فتنه تنها با یک شعار دروغ و اتهام بی اساس شروع شد، افرادی در فتنه نقش داشتند که اصلا تصور هم نمی شد؛ با شعار "تقلب" از احساسات مردم سوء استفاده کردند.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: البته پس از روشن شدن حقایق، بسیاری از هواداران فتنه گران دست رد به سینه آنها زدند ولی در فتنه 88 برخی از خواص، نقش سربازان دشمن را بازی کردند.

وی اضافه کرد: آن گونه که از شواهد و اظهارنظرهای برخی سیاسیون بر می آید، برخی خواص درصددند در انتخابات آینده نیز تشنج کنند؛ خواصی که در فتنه رسوا شدند با شعار "انتخابات آزاد" در صدد فتنه گری دیگری هستند.

وی گفت: همه جریانات باید در برابر قانون مطیع باشند، اگر برخی بخواهند مانند سال 88 بی قانونی کنند قطعا با خشم مردم مواجه می شوند؛ مردم هم باید بیدار باشند که البته هستند، باید شاخص ها را از رهبری و فرمایشات ایشان بگیرند و زمام امور را به اهلش بسپارند تا توطئه های دشمنان خنثی گردد.

مظلومیت مردم بحرین حقوق بشر غربی را به سخره گرفته است

حجت‌ الاسلام محمودی سپس با اشاره به سرکوبی مردم بحرین توسط آل خلیفه و آل سعود تأکید کرد: صدای مظلوم مردم بحرین امروز در جهان طنین انداز است و حقوق بشر غربی را به سخره گرفته است، گویی این صداها را کسی نمی شنود.

وی یادآور شد: دولتهای مزدور عربی نیز در پی اجرای سیاست های غربی ها هستند؛ درعراق در پی فتنه انگیزی هستند، در سوریه شورشیان را به جان شیعیان انداخته اند ولی بدانید با لطف الهی ملتها بیدار شدند و بیداری اسلامی که رهبر معظم انقلاب می فرمایند و مدتها قبل به زیبایی در فرمایشات امام راحل(ره) هم دیده می شود، تمام ملتها را بیدار خواهد کرد و دشمنان اسلام را مأیوس می کند.