توسعه وقف در جامعه دینی وظیفه تمامی آحاد ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان ملارد با تسلیت فرا رسیدن رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) اظهار داشت: با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب و هشدار ایشان مبنی بر تمرکز دشمنان برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور، تمام آحاد ملت باید با پیروی از عقاید دینی و ملی خود در جهت مبارزه با این توطئه ها بپردازند.

این مسئول با اشاره به نزدیکی زمان انتخابات در کشور، عنوان کرد: دشمن از مدتها پیش برای ایجاد اخلال در انتخابات مردمی ایران اسلامی نقشه چیده است و وظیفه مسئولان و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران این است مراقب رفتار و گفتار خود بوده و دشمنان را از دستیابی به ادهاف شوم خود مایوس کنند.

وی ادامه داد: در این بین مسئولیت افرادی که کاندید حضور در انتخابات هستند، بسیار سنگینتر و حساستر است و این افراد باید با رعایت قوانین و ضوابط پیش روند تا کوچکترین نقطه ضعفی به دست دشمنان ندهند.

خطیب جمعه شهرستان ملارد ضمن اشاره به هفته وقف، بیان کرد: وقف یکی از شایسته ترین و پسندیده ترین موکدات دین اسلام است که عمل به آن ثمرات و برکات فراوان و قابل مشاهده ای را در پی خواهد داشت.

توسعه عمل وقف در جامعه وظیفه تمامی آحاد ملت است



این مسئول افزود: توسعه عمل نیک وقف در جامعه و حفظ و حراست از اموال وقفی، وظیفه تمام آحاد ملت است و باید مراقب بود که در اثر غفلت و یا طمع، اموال وقفی در زندگی شخصی افراد وارد نشود.

حجت الاسلام حسینی نوری خواستار گسترش فرهنگ وقف در جامعه شد و گفت: خیران و افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، می توانند بخشی از اموال خود را صرف امور عام المنفعه کنند و از برکات این عمل پسندیده بهره مند شوند، چراکه وقف بهترین صدقه جاریه است.

وی اضافه کرد: ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، کمک به معلولان و نیازمندان و... از جمله اعمال نیکی است که علاوه بر کمک به همنوع و رفع نیاز مردم، آثار مثبت فراوانی درزندگی دنیوی و اخروی افراد خواهد داشت.

امام جمعه شهرستان ملارد با اشاره به فرارسیدن سالروز فرار شاه معدوم، یادآور شد: 26 دیماه سالروز فرار شاه معدوم و آغاز استقلال کشور از رژیم ستمشاهی پهلوی است.

نسل جوان با آرمانهای امام(ره) و شهدا آشنا شوند



این مسئول افزود: این روز سرآغازی برای رشد و شکوفایی ایران اسلامی بود چراکه تا قبل از آن به دلیل خیانت طاغوتیان و وابستگی به غرب، کشور به عقب ماندگی در تمام عرصه ها دچار شده بود.

وی عنوان کرد: 27 دیماه نیز سالروز شهادت فداییان اسلام نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر است که در راه پیروزی انقلاب اسلامی ایران جان خود را فدا کردند و به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام حسینی نوری گفت: نسل جوان باید با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند تا بتوانند با هوشیاری و پایبندی هرچه بیشتر به این اعتقادات در مقابل توطئه های دشمنان و جنگ فرهنگی آنان بایستند و از کیان مملکت دفاع کنند.