اجراي برنامه توسعه سوم با موفقيت نسبي همراه بود//نرخ بيكاري در برنامه سوم كاهش نيافته است

محمد كاظم علمي نجفي در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي"مهر" درمورد تحقق اهداف برنامه توسعه سوم گفت: طي چهار سال اول اين برنامه توليد ناخالص ملي از پنج درصد در سال 1379 به 6.7 درصد در سال1382 با متوسط 5.6 درصد رسيد كه در حدود برنامه بوده و تنها 0.2 درصد از رقم پيش بيني شده در برنامه كمتراست.

وي افزايش توليد سرانه را در اين مدت 3.8 درصد عنوان كرده وافزود: اين رشد بيشتر به دليل كاهش رشد جمعيت و همچنين عدم تغيير شكل كلي توزيع درآمد در كشور به وجود آمده است.

نجفي علمي با بيان اينكه رشد بهره وري در كشور طي اين سال ها 52 درصدبوده كه بيش از 30 درصد از رقم پيش بيني شده در برنامه كمتر است،اظهارداشت: بهره وري نيروي كاربه دليل استفاده از تكنولوژي هاي جديد 2.4 درصد در اين مدت رشد پيدا كرد اما بهره وري سرمايه نه تنها به سقف رشد 2درصدي برنامه نرسيد بلكه 2.4 كاهش پيداكرد.

وي با اشاره به اينكه كاهش نرخ بهره وري سرمايه به دليل اتلاف سرمايه هاي داخلي بوده است،افزود: اين اعداد وارقام نشان دهنده اين است كه ما به سرمايه گذراي خارجي كمترنياز داريم و به جاي ايجاد جوسازي درمورد استفاده ازسرمايه هاي خارجي سرمايه هاي داخل كشوررا به خوبي مديريت نماييم.

نجفي علمي افزود: ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي ده درصد درهرسال بوده كه البته 51.5 درصد اين سرمايه گذاري به تامين هزينه هاي استهلاك طي اين مدت اختصاص يافته كه سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه تراز پرداخت حساب جاري در تجارت خارجي كشور در چهار سال اول برنامه توسعه سوم 1.5 ميليارد دلاركاهش پيدا كرده است،گفت: ميزان مطلق حساب جاري در اين مدت حدود دو ميليارد دلار مازاد داشته است.

نجفي علمي با بيان اينكه صادرات كالا در مدت مورد بررسي با 28.2 درصد رشد به شش ميليارد دلار رسيد،اظهارداشت: خوشبختانه صادرات خدمات نيز در اين مدت از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و مجموع صادرات كالا و خدمات در اين مدت به بيش از13 ميليارد دلاررسيده است.

نجفي علمي افزود: در چهار سال اول برنامه توسعه سوم قراربود درهر سال به ترتيب 499 ،655 ،809 و 904 هزار نفر اشتغال ايجاد شود اما طي اين مدت به ترتيب 430هزار،490هزار،690 هزار و 670 هزار شغل جديد ايجاد شد كه بسياري ازاين فرصت ها به شاغلين جديد اختصاص يافت و برخلاف اعلام مقامات مسئول به نظر مي آيد نرخ بيكاري كاهشي نداشته است.

نجفي با بيان اينكه ارقام برنامه سوم نسبت به برنامه دوم توسعه از وضعيت بهتري برخورداربوده است،گفت: هرچند برنامه سوم به اهداف خود به طور كامل نرسيد اما با توجه به اينكه رشد اقتصاد جهاني طي اين سال ها با چالش ومحدوديت هاي زيادي برخوردار بوده تحقق اين برنامه و رشد برخي ازاين شاخص ها قابل توجه مي باشد.