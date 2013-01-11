کاندیداها به مسئولیت خطیر ریاست جمهوری واقف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن سبحانی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گنبدی افزود: اگر نامزدها احساس می کنند که توان لازم برای پذیرش این مسئولیت سنگین را ندارند، ورود پیدا نکنند.

وی با گرامیداشت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلامی به دو خصوصیت مهم ایشان اشاره و اضافه کرد: ایشان نسبت به دشمنان خدا بشدت برخورد می کردند و با مومنان مهربان بودند.

وی اظهار داشت: مردم در هر دین و آیینی که هستند باید نسبت به یکدیگر مهربان باشند و تواضع و احترام داشته باشند.

وی عنوان کرد: پیامبر اکرم (ص) برای ایمان آوردن مردم هر گونه رنج و سختی را متحمل می شدند و در تمام اعمال و زندگانی کامل بودند.

حجت الاسلام سبحانی بیان داشت: ما باید در زندگی از پیامبر اکرم (ص) در زندگی فردی و اجتماعی الگو گیری کنیم.

امام جمعه گنبدکاووس یادآورشد: پیامبر (ص) دو امانت در بین مردم به جا گذاشت که هر گاه به آن تمسک جوییم، گمراه نخواهیم شد.

وی همچنین سالروز شهادت دو اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را تسلیت گفت.

امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به قرارداد ننگین صهیونیست که منجر به خسارت سنگینی به مردم فلسطین شد، آن را محکوم کرد.

حجت الاسالم سبحانی با گرامیداشت هفته وقف افزود: به همه کسانیکه توفیق وقف داشته اند تبریک می گویم و امیداوریم ما نیز توفیق وقف را داتشه باشیم.