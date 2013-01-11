چابکسوار خراسان شمالی در مکان سوم قرار گرفت

رحیم فهیمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته نهم کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه گلستان که در محل مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد، چابکسوار خراسان شمالی در دور نخست ویژه اسب های ترکمن صفر تا هشت امتیاز، در مکان سوم قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این دور اسب قلیچ خان دو با چابکسواری عبدالخالق چپرلی و با مربیگری سیدمجتبی نبوی از شیروان با ثبت زمان یک دقیقه و 10 ثانیه و 20 صدم ثانیه پس از اسب های گل نگین و خان تاتار در رده سوم ایستاد.

فهیمان افزود: در این هفته چابکسوارکاران با 68 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی و خارجی در شش دور و به مسافت های هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که در پایان به صاحبان، مربیان و چابکسوران برتر در مجموع 19 میلیون و 640 هزار تومان جایزه اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه گلستان قرار بود دو هفته پیش در مجموعه اسبدوانی آق قلا برگزار شود اما به دلیل بارندگی و نامناسب بودن زمین به این هفته موکول شده بود.