اصلاحات سوریه باید با وجود حاکمیت باشد/ صیانت از جمهوریت نظام اصل انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صابر اکبری جدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اردبیل با بیان اینکه هر حرکتی که به نفع مردم و جریان ملی سوریه باشد، مورد حمایت ایران می باشد، افزود: موضع ایران در قبال تحولات سوریه شفاف است.

وی با اشاره به دخالتهای غرب و برخی کشورهای منطقه برای از بین بردن حاکمیت این کشور و تسلط در آن اضافه کرد: تغییر قانون اساسی، قانون انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد براساس آن نشان از تحول مثبت سوریه بود، اما یکباره گروه های مسلح وارد عرصه سیاسی و نظامی سوریه شدند که نشان از توطئه سخت در این کشور بود.

امام جمعه موقت اردبیل با بیان اینکه در این زمان جمهوری اسلامی با تاکید بر حاکمیت سوریه واکنش نشان داد، یادآور شد: برای ایران بشار اسد یا هر اسم دیگری اولویت ندارد، بلکه آنچه که مهم است، حفظ حقوق مردم مسلمان سوریه است.

وی سوریه را خط مقدم مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی برشمرد و وضعیت کنونی را در راستای فروپاشی این خط مخالف عنوان کرد و ادامه داد: هدف ایران در منطقه شفاف است و منافع جهان اسلام، دفاع از مردم مسلمان و غیرمسلمان مظلوم مد نظر جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود.

حوادث منطقه سرنوشت کشورهای اسلامی را رقم خواهد زد

اکبری جدی حوادث منطقه را نقطه عطفی برای سرنوشت کشورهای اسلامی دانست و بیان داشت: علاوه بر کشورهای اسلامی نظیر بحرین، سوریه، فلسطین، عراق، افغانستان و... در برخی از کشورهای دنیا نیز تحولاتی رخ می دهد که باید با آن آگاهانه برخورد کرد.

وی با بیان اینکه غرب امروز جریان سوریه و بحرین را مبنایی برای زیر سئوال بردن مواضع جمهوری اسلامی قرار داده است، عنوان کرد: ایران از زمان حضرت امام تاکنون اصول و مواضع خود را با محوریت دفاع از مظلوم و کشورهای اسلامی و غیراسلامی مورد ظلم واقع شده اعلام کرده و تبلیغات دشمنان در خصوص آن بی فایده است.

خطیب جمعه اردبیل با بیان اینکه نباید برخی گول کشورهای غربی که مواضع خارجی ایران را زیر سئوال می برند، بخورند، تصریح کرد: قضیه فلسطین نمونه برجسته ای از دفاع ایران از مسلمانان و کشورهای مظلوم است، کشورمان در دفاع از آرمانهای فلسطین در مقابل دنیا ایستاده و بی شک اگر یک روز از حمایت دست بردارد، مقاومت در هم خواهد شکست.

وی با اشاره به حمایتهای معنوی، سیاسی، مادی جمهوری اسلامی از فلسطین تاکید کرد: قضیه کشمیر، میانمار، افغانستان و... مواضع به حق ایران را نشان می دهد، اینها اصول اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده و اینها آرمان ایران است.

اکبری جدی با اشاره به فجایع قتل و عام مسلمانان در میانمار عنوان کرد: در این قضیه نیز تنها ایران به صورت رسمی واکنش نشان داد، مقام معظم رهبری به شدت این فجایع را محکوم کرذدند، هیئتی اعزام شد، اما هیچ کشور دیگری اعتراض نکرد.

سیاست ایران در بحرین دفاع از مطالبات مردمی است

وی رشادتها ایران در حمایت از حزب الله لبنان را یادآور شد و افزود: حزب الله نقطه عطف ایستادگی ملت مظلوم فلسطین و لبنان در مقابل اسرائیل بود، اما اگر حمایتهای ایران از آنها نبود الان بیش از نیمی از کشور لبنان در دست رژیم صهیونیستی می افتاد.

امام جمعه موقت اردبیل با اشاره به ادعای غرب مبنی بر دخالت ایران در کشورهای منطقه یادآور شد: ادعای دخالت ایران در بحرین و سوریه از سوی غرب واهی است، چرا که به فرمایشات رهبر انقلاب اگر ایران در جایی دخالت کند به صراحت عنوان می کند، چنانچه دخالت در جنگ 33 روزه را اعلام کرد.

وی سیاست ایران در بحرین را دفاع از مطالبات مردمی عنوان کرد و گفت: آینده درستی مواضع ایران را نشان خواهد داد، همان طوریکه در شکل گیری القاعده در افغانستان توسط کشورهای غربی و جنگ آمریکا در این کشور مواضع جمهوری اسلامی به درستی به جهانیان روشن شد.

ایران الگویی از مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه کرد

اکبری جدی همچنین در با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری در کشور، آن را مهمترین مسئله سیاسی برشمرد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم گفت: ایشان در این دیدار صیانت از جمهوریت نظام و دخالت مردم در تصمیم گیریها را اصل دانستند و نقش دشمن را برای انتخابات آینده تبیین کردند که درک آنها نیازمند آگاهی است.

وی با بیان اینکه ایران تاکنون آزادترین انتخابات، بیشترین مشارکتهای مردمی و سالم ترین آزمون را در این خصوص به دنیا نشان داده است، تاکید کرد: امروزه جمهوری اسلامی الگویی از مردم سالاری دینی را عرضه کرده است.

خطیب جمعه اردبیل با اشاره به آرای مردم ایران به قانون اساسی و مقایسه آن با آرا مردم مصر به قانون اساسی خود، آن را نتیجه مشارکت و آزادی انتخابات ایران دانست و متذکر شد: هر حرکتی که دلسردی مردم را برای حضور فعالانه در انتخابات آینده به همراه داشته باشد، محکوم بوده و باید آگاهانه با آن برخورد شود.

وی با بیان اینکه صیانت از آرا تاکید مسئولان نظام بوده، اما نباید بهانه ای برای یاس مردم باشد، ادامه داد: البته بصیرت مردم افزایش یافته و آنها می دانند که جایگاه کنونی جمهوری اسلامی در جهان امروز کجا بوده و این روزها روزهای سرنوشت ساز کشور است.

