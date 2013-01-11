۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

جزئیات بسته محرک اقتصادی دولت ژاپن اعلام شد

نخست وزیر ژاپن در اظهاراتی به تشریح سیاست های اقتصادی کشورش پرداخت و از تصویب بسته محرک اقتصادی به میزان 10.3 تریلیون ین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دولت ژاپن امروز جمعه بسته محرک اقتصادی به میزان 10.3 تریلیون ین را به امید بهبود اوضاع اقتصادی و خروج از اوضاع نابسامان مالی تصویب کرد.

در همین حال شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی و سرمایه گذاری در این کشور و افزایش نرخ رشد به کار می گیرد.

بر این اساس، دولت ژاپن در پی اختصاص 3.8 تریلیون ین برای پیشگیری از فاجعه سونامی و بازسازی مناطق و 3.1 تریلیون ین برای تشویق سرمایه گذاری خصوصی است که 600 هزار فرصت شغلی را فراهم می کند.

