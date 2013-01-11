بیانات رهبری مسیر را برای همگان روشن کرد/ضرورت عبرت گیری از فتنه 88

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم اظهار داشت: این بیانات راه آینده را برای ما روشن کرد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات خود در 19 دی ماه در جمع مردم قم برنامه های دشمن را در رابطه با انتخابات سال آینده برای مردم تشریح کردند گفت: تا کنون مقام معظم رهبری به غیر از سخنرانی خود در جمع مردم قم یک بار دیگر نیز در مورد انتخابات سال آینده بیاناتی داشته اند.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری قبل از سخنرانی در جمع مردم قم گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی پیشین خود در این رابطه بر مسئله وحدت مسئولان در رابطه با برگزاری انتخابات تاکید داشتند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مسئولان خواسته بودند که همواره وحدت و انسجام خود را در این زمینه حفظ کنند تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود تاکید کردند که اگر کسی آرامش جامعه را به هم بزند و در کشور اختلاف ایجاد کند خیانت به جامعه کرده است.

وی همچنین به سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم قم اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این سخنرانی برنامه های دشمن را در رابطه با انتخابات تشریح کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یکی از برنامه های دشمن با توجه به بیانات مقام معظم رهبری را ایجاد اختلاف، درگیری، برهم زدن آرامش جامعه و ایجاد یک چالش برای کشور ایران عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری همچنین در سخنرانی خود به موضوع تلاش دشمن برای عدم برگزاری انتخابات اشاره کردند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات و ایجاد شائبه در زمینه برگزاری انتخابات سالم را از دیگر برنامه های دشمن برای انتخابات ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری دانست.

وی با تاکید براینکه ملت با بصیرت ایران همواره در انتخابات حضوری باشکوه داشته اند گفت: به طور حتم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز مصمم تر از همیشه و با اراده قوی در صحنه خواهند بود.

خطیب جمعه خرم آباد به تمرکز دشمن برای ایجاد شائبه در زمینه برگزاری انتخابات سالم اشاره کرد و گفت: بعضی افراد که موضوع "انتخابات آزاد" را مطرح می کنند باید به هشدارهای مقام معظم رهبری توجه داشته باشند و خانه های جدول دشمن را پر نکنند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مبادا عده ای با عمل و سخنان خود در داخل کشور مشغول پرکردن جدول دشمن باشند افزود: دشمن برای انتخابات آینده ایران جدولی در نظر گرفته و ما باید هشیار و با بصیرت بوده و مواظب باشیم که مبادا خانه های جدول دشمن را پر کنیم.

وی با تاکید بر عبرت گیری از گذشته و اتفاقات گذشته بیان داشت: باید از گذشته درس گرفت و دید که کسانی که طی فتنه سال 88 در برابر جمهوری اسلامی ایران و ولایت ایستادند چگونه سرشکسته شدند و امروز هم اگر افرادی در برابر نظام جمهوری اسلامی و ولایت قرار گیرد به طور حتم سرشکسته در دنیا و آخرت خواهند شد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به 24 دی ماه سالروز انتصاب مقام معظم رهبری به امامت نماز جمعه تهران از سوی امام (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: این شخصیت الهی 33 سال است که در سنگر نماز جمعه مردم را هدایت و ارشاد می کند.

وی همچنین به 27 دی ماه سالروز شهادت شهدای فدائیان اسلام اشاره کرد و گفت: به طور حتم زندگی این شهدا برای همه ما اسوه و الگو است چرا که آنها افرادی مومن، ولایی و پیرو مرجعیت و دین بودند.