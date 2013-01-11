دشمن سعی بر پیشبرد اهدافش در سایه نفاق و دو رویی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی در نماز جمعه این هفته دماوند افزود: دشمنان از سویی دم از دفاع از حقوق مردم ایران می ‏زدند و از سویی دیگر افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار می‏ دادند.

وی اضافه کرد: تلاش بی ‏وقفه دشمن برای دوری مردم از ارزش‏های اسلامی و در نتیجه تضعیف توان مقاومت و پایداری در مقابل خواسته‏ های آنها نیز به قوت خود باقی است که یکی از راهکارهای اصلی استکبار در شکست پایداری کشورمان اعمال و تشدید تحریم‏های اقتصادی است.

تشدید تحریم‏ها و اعمال فشارهای اقتصادی جدید نشانه شکست برنامه ‏های گذشته دشمن است

خطیب جمعه دماوند تصریح کرد: نباید فراموش کرد که تشدید تحریم‏ها و اعمال فشارهای اقتصادی در ابعاد جدید خود نشانه شکست برنامه ‏های گذشته این راهبرد از سوی دشمن است.

وی ادامه داد: تحریم ها نشان داد که که دشمنان نمی توانند ما را از صحنه بیرون کنند و نمی توانند نگاه مسئولین و ملت را تسلیم خودشان کنند و حتی باعث اقتدار مضاعف ملت ایران شده است و امروز دشمن مجبور شده است تا چنگالهای آهنین خود را نشان دهد و صراحتا می گوید ما میخواهیم ملت ایران نباشد.

حجت الاسلام علاءالدینی افزود: دشمنان اسلام و انقلاب علاوه بر این شکست بزرگ، متحمل خسران دیگری در سایر ابعاد نیز شده ‏اند؛ آنها اهداف خود را در محورهایی مانند خسته کردن ملت، تحریک ملت برای مقابله با نظام و افزایش فشار در راستای تغییر نگاه مردم به مسئولان و اشتباه مسئولان در معادلات سیاسی جاری دنبال می ‏کنند.

بیان واژه "انتخابات آزاد" نشانه تضاد با ولایت فقیه است

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند تأکید کرد: اگر تا دیروز بیان واژه "انتخابات آزاد" از منظر سخاوتمندانه مردم نوعی غفلت تلقی می ‏شد اما بعد از فرمایشات اخیر رهبری، تضاد با ولایت فقیه است؛ چراکه رهبر فرزانه انقلاب حجت را در زمینه انتخابات بر همه تمام کردند.

وی ادامه داد: حال از این به بعد اگر کسی بر واژه "انتخابات آزاد" مانور دهد و در پی ترویج آن به عنوان اصطلاحی سیاسی در جامعه باشد، مردم آن فرد را به عنوان ضد ولایت فقیه از صحنه بیرون می ‏رانند.

حجت الاسلام علاءالدینی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی بلیغ اخیرشان به 19 دی نیز اشاراتی داشتند؛ این روز به عنوان طلیعه پیروزی اسلام و شکست تلاش دشمنان برای خارج کردن روحانیت و مرجعیت از جامعه اسلامی مطرح است؛ ایران اسلامی با امکاناتی اندک توانست با پوست، گوشت و خون از چنبره حقارت رهایی یابد.

وی اضافه کرد: بی‏ شک این خواسته خداوند متعال در رابطه با ایران محقق شد و این سنت الهی که ایمان بر کفر پیروز است، در تاریخ ثبت و ضبط می ‏شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند تصریح کرد: پیام ما به تمام کسانی که دم از انتخابات آزاد میزنند و همگی خواص و نخبگان و کسانی که کار سیاسی می کنند، این است که ملت ما سخاوتمند است و گذشته را به حساب غفلت شما می گذارد اما اگر از امروز سخنان گذشته را بیان کنند امت شریف ما با آنان به عنوان یک ضد ولایت فقیه رفتار می کند و آنها را از صفحه ی روزگار حذف خواهد کرد.

خوشا به حال کسی که نظر ولی فقیه را می فهمد و در مقابل آن تسلیم است

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از خطبه ها، با اشاره به سالروز شهدای فدائیان اسلام اظهار داشت: شهید نواب صفوی گفت "در جامعه ای که ولی فقیه حضوردارد من افتخار می کنم که جاروکش آن جامعه باشم" و امروز خوشا به حال کسی که در نمازجمعه شرکت می کند و نظر ولی فقیه را می فهمد، می شنود و عمل می کند و در مقابل آن تسلیم است.

وی تأکید کرد: وظیفه امروز ما گرایش به ارزشها و رعایت تقوای جمعی و مراقبت همگانی و توجه به طرح های دشمن باشد تا نکند ما پرکننده ای طرح های دشمن باشیم.

وی عنوان کرد: اولین نسخه مقام معظم رهبری برای حفظ وحدت، توجه به مراتب ایمان است که بدانیم ایمان از درجه یک تا 10 است و همه آدمها در درجه 10 نیستند، اما باید بکوشند خود را به درجه 10 برسانند و آنهایی که در درجات بالا هستند، نسبت به کسانی که در درجات پایین هستند صبر را پیشه کنند و همواره از توبیخ و ملامتهای نابجا دوری کنند.

حجت الاسلام علاءالدینی افزود: دومین نسخه مقام معظم رهبری در مورد حفظ وحدت، متن و حاشیه کردن حوادث است، یعنی یکسری حوادث وجود دارند که حوادث اصلی و ارزشهای اصلی و بنیادی هستند و یکسری مسائل وجود دارد که اینها مسائل حاشیه ای و فرعی هستند و نباید اصل به جای فرع و فرع را به جای اصل دنبال کنیم و هر چیز را در جای خودش بیان کنیم چنانچه که نباید جدیها را شوخی و شوخیها را جدی بگیریم.

دشمن متراکم در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده است

وی تصریح کرد: الان اصل این است که دشمن متراکم در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده است و همه دشمنان دست به دست هم داده اند یعنی امروز احزاب مانند سلطنت طلبان، آمریکا، منافقان داخلی و خارجی مقابل ایران هستند و حتی گروه هایی که دم از دفاع از ایران می زنند در مسائل دیگر می بینیم که می خواهند ایران و اسلام نباشد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند افزود: آن چیزی که در مقابل این توطئه های پیچیده امروز اصل است این بوده که وحدت خود را حفظ کنیم و با توجه به این راهبرد مهم که مقام معظم رهبری فرمودند به حضور پر شکوه در انتخابات آینده بها دهیم و یک بار دیگر با تکرار حماسه های میلیونی و 90 درصدی که سابقه آن را در ابتدای انقلاب اسلامی داریم که 99 درصد مردم به اصل نظام "آری" گفتند و در سال 88 نیز 40 میلیون نفر به صحنه آمدند که امیدواریم مردم آن حماسه را دوباره تکرار کنند.

وی بیان کرد: با توجه به این الویتها امروز نه تنها باید سخنان مقام معظم رهبری را گوش دهیم، بلکه باید به آنها عمل کنیم عمل به این دستورات شفابخش است و مشکل امروز جامعه ایران را حل می کند و اگر نه اگر بگویم که آقا چه صحبتهای زیبایی را بیان کرده است ولی به آن عمل نکنیم، مشکل حل نمی شود.

حجت الاسلام علاءالدینی ادامه داد: مشکل ایران زمانی حل می شود که همه به خودمان وظایف خود را بگوییم، نه اینکه به کسی بگویم، باید هر کس خود را خطاب قرار دهد و وظیفه خود را بگوید.