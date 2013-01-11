اسرائیل ، روزهای آخر عمر خود را می گذراند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حاجی زاده امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه شهرستان تبریز گفت:جامعه اسلامی و حتی بسیاری از جوامع غیر مسلمان، از رژیم اسرائیل دل خوشی ندارند و اصلا آن را به رسمیت نمی شناسند.

وی افزود: در سال 1978 رخداد اسف بار کم دیوید باعث شد که مصر ، اسرائیل را به رسمیت بشناسد که تبعات آن رخداد هنوز که هنوز است دامن گیر جوامع اسلامی منطقه شده است.

حجت الاسلام حاجی زاده اظهار داشت: بنا به مشیعت الهی، اوضاع مصر دگرگون شد و دولت فعلی مصر نیز، اصلا اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و این به نفع جامعه اسلامی است که رژیمی غیر الهی در سراشیبی سقوط قرار دارد.

وی در همین راستا ضمن اشاره به تحولات منطقه و افزایش موج بیداری اسلامی در جهان گفت: یک تحلیلگر انگلیسی اخیرا در حوادث مربوط به مصر گفته بود که اگر مصر، از کنترل حامیان اسرائیل خارج شود این رژیم نیز به تبع آن خواهد رفت.

حجت الاسلام حاجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 26 دی ماه ، سالروز فرار شاه خائن از ایران است که با عنایات و الطاف خداوند متعال و رهبری مقتدرانه امام خمینی (ره) شاه نتوانست بار دیگر در این خاک مقدس قدم بردارد.

وی در همین راستا گفت: این انقلاب به سادگی به دست نیامده است که بر خلاف نظر بعضی به همین سادگی از بین برود بلکه با عنایات الهی و امدادهای غیبی ائمه معصومین (علیهم السلام) این انقلاب همیشه زنده خواهد ماند تا اینکه پرچم انقلاب انقلاب اسلامی را به امام زمان(عج) تحویل دهد.