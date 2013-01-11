مذاکرات با "پ.ک.ک" در هاله ابهام/اردوغان به حادثه پاریس واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، روز گذشته در یک حادثه در پاریس سه فعال زن مرتبط با حزب منحله کارگران کُرد ترکیه (پ ک ک ) کشته شدند. در حالی که پ ک ک دولت ترکیه را مسئول این اقدام می داند، نخست وزیر این کشور از گروههای سیاسی خواست آرامش خود را حفظ کنند.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در پایان سفر آفریقایی خود به خبرنگاران گفت پیش از هر گونه اظهارنظری باید منتظر مشخص شدن جزئیات این حادثه تروریستی بود.

به گفته اردوغان، این حادثه می تواند یک تسویه حساب درون گروهی و یا تلاشی از سوی مخالفان دولت ترکیه برای اعمال فشار به آنکارا باشد. وی تاکید کرد با تمام این احوال به سیاست های خود ادامه خواهد داد.

همچنین "بولنت آرینج" معاون نخست وزیر ترکیه ضمن محکوم کردن این حادثه از آن به عنوان "یک اعدام خارج از دادگاه" یاد کرد. بر این اساس مبارزه دولت با اقدامات پ ک ک در چارچوب قانون ادامه می یابد.

این در حالی است که کشته شدن سه نفر از فعالان کرد روند مذاکرات صلح با رهبران پ ک ک را با تردید روبرو کرده است.

دیروز اجساد سه فعال کرد در یک مرکز متعلق به کردهای ترکیه در پاریس کشف شد. به گفته پلیس فرانسه، این افراد در اقدامی انتقامجویانه و به ضرب گلوله کشته شده اند.