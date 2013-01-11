پیامبر اسلام محور وحدت مسلمانان است/لزوم ترویج سنت حسنه وقف در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) محور اصلی برای وحدت و همدلی بین مسلمانان به شمار می رود و به همین دلیل نیز دشمنان همواره سعی می کنند به مقام و جایگاه حضرت محمد (ص) توهین کنند.

وی با اشاره به جایگاه آن حضرت در بین ملت های مسلمان و پیروان سایر ادیان الهی ادامه داد: پیامبر اسلام به دلیل جایگاهی که در میان مسلمانان دارد همواره آماج حملات دشمنان این دین الهی قرار گرفته و به همین دلیل در طی چند سال اخیر حرکت های ناپسندی از سوی کشورهای غربی با هدف خدشه وارد کردن به مقام حضرت محمد (ص) صورت می دهند.

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه یکی از نیازهای اصلی عصر حاضر به ویژه در میان کشورهای مسلمان حفظ وحدت و همدلی است، گفت: حفظ وحدت و همدلی زمینه ساز اقتدار و عظمت بیشتر دین مبین اسلام است و همه ما وظیفه داریم که در راستای رسیدن به این مهم در صحنه حاضر بوده و تلاش کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام هفته وقف و لزوم ترویج این سنت الهی در جامعه برای کمک به افراد نیازمند عنوان کرد: وقف یکی از سنت های حسنه الهی است که وجود آن در جوامع مسلمان یک نیاز لازم و ضروری است و فرهنگ سازی بهتر برای ترویج این سنت باید صورت گیرد.

ماموستا راستی با بیان اینکه وقف بهترین فرصت و زمینه در راستای نهادینه کردن عدالت در سطح جامعه است، یادآور شد: هر چند که سنت حسنه وقف در استان کردستان از سابقه و تاریخی درخشان برخوردار است ولی باید سازمان ها و دستگاه های مسئول در این بخش فعالیت ها و اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهند.

وی هزینه کردن درآمدهای ناشی از وقف برای کمک به افراد نیازمند را در کشور به ویژه استان کردستان یک امر لازم و ضروری عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مردم ما در حوزه کمک به ترویج آموزه های دینی و همچنین پیروی از دستورات الهی اعتقاد خاصی دارند و می توان با برنامه ریزی بهتر در این زمینه اقدامات بیشتری را عملیاتی و اجرایی کرد.

امام جمعه موقت سنندج در پایان به نقش و تاثیرگذاری علما و روحانیون در راستای هدایت نسل جوان و تلاش برای نهادینه کردن دستورات دین مبین اسلام در میان کلیه بخش های جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: علما و روحانیون باید با احساس مسئولیت بهتری در راستای ترویج آموزه های دینی در سطح جامعه تلاش و کوشش داشته باشند.