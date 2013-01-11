محمد(ص) پیامبر رحمت جاویدان/هر روز بر عظمت رسول اکرم افزوده می شود

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با اشاره به 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) در گفتگو با خبرنگار مهر از رسول گرامی اسلام با عنوان پیامبر رحمت جاویدان یاد کرد و اظهار داشت: شخصیت پیامبر (ص) آنقدر با عظمت است که خدای متعال وی را الگو و اسوه برای همه مردم جهان قرار داده است.

وی به مقام های پیامبر اکرم اشاره کرد و گفت: مقام تسلیم و رضا، مقام رافت و رحمت، مقام خلق عظیم و ... از مقام هایی است که خداوند به رسول اکرم منتسب کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به انتساب عنوان "عظیم" به اخلاق پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: این امر نشانگر عظمت فوق العاده اخلاق پیامبر اسلام است که به عنوان "اسوه حسنه" نیز معرفی شده است.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) تمام طول زندگی خود را برای هدایت مردم و دعوت آنها به توحید، خداپرستی، استقامت، صبر و پایداری در راه خدا صرف کرد افزود: پیامبر اکرم (ص) استقامت، پایداری و صبر فراوانی در راه خدا به خرج داد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پیامبر(ص) در مقابل مشرکان همواره ایستادگی کردند بیان داشت: پیامبر با صبر و استقامت خود در برابر دشمنان پرچم دین خدا را به اهتزاز درآوردند.

حجت الاسلام میرعمادی اساس دعوت پیامبر (ص) را توحید، یکتاپرستی و استقامت در راه خدا دانست و گفت: ما نیز باید همواره به تاسی از پیامبر اکرم(ص) در راه خدا استقامت داشته باشیم.

وی به اهانتهای مشرکان و ستمگران به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: این مشرکان تلاش کردند تا عظمت پیامبر(ص) را کمرنگ جلوه دهند و این در حالیست که اراده الهی چیز دیگری بود چرا که خداوند اراده کرده که عظمت پیامبر(ص) جهانی شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز مشرکان عالم پیامبر(ص) را مورد هدف قرار داده اند، بیان داشت: امروز استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با انواع توطئه ها از طریق قلم، کاریکاتور و نویسندگان مزدوری مانند سلمان رشدی به پیامبر اهانت می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه هدف استکبار جهانی این است که عظمت پیامبر(ص) در دنیا کمرنگ شود، افزود: این در حالیست که عظمت پیامبر(ص) برای همه جهانیان آشکار شده است.

وی ادامه داد: استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با اهانت به ساحت مقدس پیامبر(ص) خواسته اند که این نور را خاموش کنند اما باید بدانند که به واسطه این اهانت های بی اساس زمینه گسترش اسلام فراهم شده و پیامبر(ص) جهانی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز پیامبر اسلام(ص) پیامبر همه عالم است، عنوان کرد: امروز تمام دنیا متوجه اسلام و مکتب اهل بیت شده و این به برکت انقلاب اسلامی ایران، مجاهدتها و فداکاری های مردم در راه خدا و دین اسلام است.

حجت الاسلام میرعمادی با تقدیر از عزاداری های با شکوه مردم استان لرستان در ماههای محرم و صفر تصریح کرد: مردم لرستان در این دو ماه عزداریهای باشکوهی انجام دادند که باید صمیمانه از آنها تقدیر و تشکر به عمل آورد.

وی همچنین از عزداریهای مردم لرستان در روز 28 صفر تقدیر به عمل آورد و گفت: مردم استان لرستان، هیئتهای عزاداری، روحانیت و ... عزداری باشکوهی انجام دادند که باید از آنها سپاسگذاری کرد.

بنابر این گزارش پیش از برگزاری نماز سیاسی عبادی جمعه مراسم عزاداری رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) در محل مصلای الغدیر خرم آباد با حضور پررنگ مردم، مسئولان و هیئت ها مذهبی مرکز استان برگزار شد.