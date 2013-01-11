به گزارش خبرنگار مهر، این زن که لیلا نام ‌دارد متهم است سال 88 با همدستی دو دختر نوجوانش و مردی که با او رابطه‌ داشت شوهرش سعید را به قتل رساند و جسدش را در خانه دفن کرد. راز این قتل زمانی فاش شد که مردی به پلیس خبر داد جسدی در خانه‌اش پیدا کرده‌ است.

این مرد به پلیس گفت: لوله فاضلاب خانه دچار مشکل شده‌ بود. کف خانه را کندیم و متوجه شدیم جسدی در آنجا دفن شده است. به همین دلیل هم موضوع را به پلیس گزارش دادیم. ما تازه به این خانه‌ آمده‌ایم و نمی‌دانم کسی که قبل از من اینجا زندگی می‌کرد، کیست. ماموران برای به دست آوردن سرنخی از این پرونده مرد صاحبخانه را مورد بازجویی قرار دادند.

او گفت پیش از این خانواده، مردی به نام سعید در این خانه زندگی می‌کرد اما از آنجایی که سعید معتاد بود به طور ناگهانی گم شد و بعد هم خانواده‌اش خانه را ترک کردند. وقتی ماموران توانستند خانواده سعید را پیدا کنند همسر سعید را مورد بازجویی قرار دادند. لیلا ابتدا مدعی شد شوهرش به طور ناگهانی خانه را ترک کرد و رفت اما وقتی متوجه شد جسد پیدا شده‌ است لب به اعتراف گشود و گفت با همدستی دخترانش شوهرش را به قتل رسانده‌ است.

این زن در مورد نحوه قتل گفت: شوهرم خواب بود. ما به او دارویی داده ‌بودیم که به خواب برود تا بتوانیم او را بکشیم. من روی سینه شوهرم نشستم و او را با کمک دو دخترم سمیرا و سمیه کشتیم و جسد را در خانه دفن کردیم. ماموران با اطلاعاتی که به دست آوردند سمیرا و سمیه را مورد بازجویی قرار دادند. آنها هم گفته‌های مادرشان را تکرار کردند و گفتند: شب قبل از قتل، مادرم در غذای پدرم دارو ریخت تا بخوابد. وقتی پدرمان خوابید ما با شال او را خفه کردیم و مادرمان هم با ما همکاری کرد. ما با قندشکن زمین را کندیم و چاله درست کردیم بعد جسد پدرمان را آنجا انداختیم و رویش را پوشاندیم. پلیس در ادامه تحقیقات پسر 9ساله مقتول را مورد بازجویی قرار داد و مشخص شد در این قتل پای مردی هم در میان ‌است.

این کودک گفت: مادرم پدرم را با کمک دایی حمید کشت. دایی حمید مرد خوبی است، گاهی به خانه ما می‌آمد و کمک‌مان می‌کرد. وقتی ماموران متوجه شدند مردی به نام حمید هم در این جنایت نقش دارد روابط لیلا را مورد بررسی دوباره قرار دادند.

این زن گفت: با حمید از طریق یکی از همسایه‌هایم آشنا شدم اما او در این قتل نقشی نداشت و نمی‌دانست من با همکاری دخترانم شوهرم را کشته‌ام. ما فقیر بودیم و حمید به ما کمک می‌کرد تا زندگی‌مان را اداره کنیم. او در مورد اینکه چطور توانست خانه‌ استجاری‌اش را تغییر دهد، گفت: به حمید گفتم شوهرم ما را ترک کرده و رفته و از او خواستم کمکم کند تا خانه‌ای پیدا کنم او هم این کار را کرد و من خانه‌ام را تغییر دادم. این زن در مورد انگیزه قتل گفت: من و شوهرم با علاقه زیادی با هم ازدواج کردیم. پدرومادرم با این ازدواج مخالف بودند با این حال با اصرار من این ازدواج صورت گرفت. بعد از مدتی متوجه شدم، شوهرم معتاد است. او به من قول داد ترک کند. بعد از مدتی متوجه شدم که باردار هستم. این خبر خیلی خوب بود چون فکر می‌کردم سعید به دلیل فرزندمان حتما ترک می‌کند و در واقع این قوت‌قلبی برای اوست. اما این کار را نکرد. دخترم سمیرا به دنیا آمد و به فاصله دوسال سمیه هم متولد شد اما داشتن دو بچه‌ هم نتوانست کاری کند که شوهرم مواد را کنار بگذارد. او بداخلاق شده‌ بود و من را اذیت می‌کرد. کتکم می‌زد و مجبورم می‌کرد از دوستان معتادش پذیرایی کنم.

متهم ادامه ‌داد: سمیرا 14ساله بود که شوهرم تصمیم گرفت او را به پیرمردی موادفروش بدهد. وقتی سمیرا این موضوع را شنید چندین بار خودکشی ناموفق انجام داد. همین موضوعات باعث شد تصمیم بگیریم سعید را بکشیم. نقشه را سمیرا کشید و بعد ما باهم آن را اجرا کردیم.

بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای هر چهار متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری‌استان تهران فرستاده ‌شد.

با تعیین وقت رسیدگی متهمان در دادگاه حاضر شدند. لیلا و دخترانش اتهام را قبول کردند و دوباره مدعی شدند به دلیل عذاب‌هایی که سعید به آنها می‌داد دست به قتل زدند اما حمید مردی که با لیلا رابطه ‌داشت اتهام معاونت در قتل را رد کرد و گفت: من نمی‌دانم چرا پسر کوچک مقتول مدعی شده من در کندن چاله نقش داشتم و با دخترها برای کشتن پدرشان همکاری کردم. من در آن زمان هیچ ‌ارتباطی با لیلا نداشتم و تا زمانی که به من نگفته ‌بود از شوهرش جدا شده‌، نزدیک او نشدم.

با توجه به اقرارهای متهمان و درخواست قصاص از سوی اولیای‌دم هیات قضات وارد شور شدند و سه متهم ردیف اول را به قصاص محکوم کردند. متهم ردیف چهارم هم به شلاق محکوم شد.

این حکم مورد اعتراض متهمان قرار گرفت. زمانی که پرونده در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت هیات قضات این شعبه به دلیل اینکه حکم براساس اقرار صادر شده ‌بود و متهمان هم در چندین مرحله دچار تناقض‌گویی شده ‌بودند تحقیقات در این خصوص را ناقص دانست و از دادگاه خواست تا این نواقص را برطرف کند. با توجه به این ایراد پرونده برای بررسی مجدد نواقص به اداره آگاهی هشتگرد (محل قتل) فرستاده و به این ترتیب بازجویی از متهمان یک‌بار دیگر از سرگرفته ‌شد.

با تکمیل تحقیقات پرونده بار دیگر برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران بازگشت و دو دختر مقتول و مرد غریبه به طور جداگانه و غیرعلنی مورد محاکمه قرار گرفند. در این جلسه ، لیلا حضور نداشت و قضات دادگاه قرار است در جلسه بعدی به اتهامات او رسیدگی کنند.

همسرکشی مهمترین قتل خانوادگی

بر اساس آمارهای پلیس همسرکشی مهمترین قتل خانوادگی در ایران است. جنایتی که با انگیزه های محتلف و روش های متفاوت در کشور رخ می دهد. البته نوع قتل و انگیزه در زنان و مردان متفاوت است. زنان اغلب با همدستی مردی دیگر نقشه قتل را اجرا می کنند و خود با اتهام معاونت در قتل روبرو هستند. اما مردان خود مباشر در قتل هستند و به تنهای جنایت را مرتکب می شوند. سوءظن خیانت مهمترین انگیزه برای کشتن زنان به دستان همسرانشان است.

دکتر محمد علی نجفی توانا – جرم شناس – در این باره می گوید : زندگی در شهر های بزرگ، آپارتمان های کوچک، کمبود فضای طبیعی، اعتیاد، اختلالات روانی و گرمای هوا از جمله عوامل موثر در پدیده همسرکشی است. بررسی پرونده های همسرکشی نشان می دهد قتل های اتفاقی که بر اثر عصبانیت صورت می گیرد بیشتر در نیمه اول سال رخ می دهد. قتل های از پیش طراحی شده نیز در نیمه دوم سال رخ می دهد که بر اساس یک پژوهش علمی این موضوع با آب و هوا مرتبط است. در فصل گرما آستانه تحمل افراد کاهش پیدا می کند و در برابر هرکنشی از خود واکنش نشان می دهد. همچنین در خانه هایی که فضای طبیعی در آن زیاد است شاهد درگیری کمتری میان زوج ها هستیم.

وی افزود: اختلالات روانی و اعتیاد نیز از عوامل موثر در همسرکشی است . متاسفانه طی سال های اخیر مصرف ماده مخدر شیشه باعث افزایش قتل همسران به دست این معتادان شده است. شیشه باعث ایجاد توهم سو ظن در فرد معتاد می شود به طوری که این فاتلان پس از دستگیری شک به همسران خود را انگیزه قتل اعلام می کنند اما پس از بررسی ها مشخص می شود او به دلیل توهم و افکار پوچ تصور اشتباه کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به انگیزه زنان برای قتل همسرانشان گفت: زنانی مرتکب قتل همسرانشان می شوند که در کنار او احساس خوشبختی و رضایت نمی کنند. حال در صورت ادامه این نارضایتی به فکر پایان دادن به آن افتاده و سعی در رهایی خود از این زندگی می کنند. در این میان برخی زنان برای طلاق با مشکل روبرو هستند. این افراد گاهی در مسیر زندگی با مرد دیگری روبرو می شوند که محبت از دست رفته خود در زندگی مشترک را، در او می بینند. این زمان قتل همسر تنها گزینه پیش روی آنها است که با ترغیب و تشویق شخص سوم او را مجبور به این کار می کند.