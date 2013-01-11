مددجویان کمیته امداد نمین 690 میلیون ریال مستمری گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قاسم نژاد ظهر جمعه در دیدار با خانواده مددجویان روستایی این شهرستان اضافه کرد: این میزان مستمری طی آذر ماه سال جاری در بین هزار و 544 مددجوی تحت حمایت کمیته‌ امداد نمین پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از مددجویان محدود به پرداخت مستمری نبوده است، افزود: ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، اشتغال و همچنین توزیع سبد غذایی و سبد کالا، پرداخت کمک هزینه های درمانی، معیشتی، مسکن و... نیز از دیگر مواردی است که توسط کمیته‌ امداد برای رفاه مددجویان تحت حمایت انجام می شود.

قاسم نژاد تصریح کرد: در کنار حمایتهای کمیته‌ امداد، دیگر نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی نیز در زمینه ها‌ی بهداشت و درمان، جلوگیری از وقوع بیماریهای مسری، احداث مسکن در مناطق محروم، کمک به انشعاب، لوله کشی گاز منازل مددجویان و... به این مددجویان خدمات ارائه کرده اند.

پرداخت 285 میلیون ریال وام کارگشایی به مددجویان نمین



وی همچنین از پرداخت 258 میلیون ریال وام کارگشایی به مددجویان کمیته‌ امداد نمین خبر داد و متذکر شد: این رقم به تعداد 62 نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد غیر مددجوی این شهرستان پرداخت شده است.



مدیر کمیته‌ امداد نمین با بیان اینکه 49 نفر از افراد غیر مددجو نیز بالغ بر 243 میلیون ریال وام از این نهاد گرفته اند، ادامه داد: در همین خصوص به 13 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته‌ امداد شهرستان نمین نیز 15 میلیون ریال پرداخت شده است.

قاسم نژاد عنوان کرد: این میزان تسهیلات کارگشایی، به صورت کاملا قرض الحسنه و در قالب کمک هزینه ازدواج، معیشتی، درمان، مسکن، و... در اختیار خانواده های نیازمند و مستحق گذاشته شده است.

وی تاکید کرد: تسهیلات کارگشایی با هدف رفع بخشی از مشکلات اساسی افراد تنگ ‌دست جامعه و همچنین حفظ حرمت آبروی آنان پرداخت می شود تا ضمن گره گشایی از کارشان، موجب دلگرمی آنان شود.

