سفر خارجی در دستورکار هنیه/ امارات در غزه سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "یوسف الغریز" وزیر کار و مسکن دولت منتخب فلسطین در نوارغزه اظهار داشت که امارات برای احداث یک شهر مسکونی در نوارغزه، 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: این شهر به اسرای فلسطینی که از بند زندان های رژیم صهیونیستی آزاد می شوند اختصاص دارد و نام شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان امیر امارات بر آن نهاده خواهد شد.

وزیر کار و مسکن دولت منتخب فلسطین در ادامه گفت که زمان احداث این پروژه و پایان آن مشخص نیست.

از سوی دیگر خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) از سفر اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین به چند کشور خارجی خبر داد.

این سفر که زمان رسمی آن اعلام نشده است با هدف جلب کمک های خارجی برای بازسازی نوارغزه پس از جنگ 8 روزه با رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد. به زمان و نام کشورهایی که هنیه به آنها سفر خواهد کرد اشاره ای نشده است.