ارادت به پیامبر اسلام (ص) در اشعار مرحوم اورامی مشهود بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تسلیت حجت الاسلام مسعود صفی یاری به مناسبت درگذشت مرحوم شاهرخ اورامی نویسنده و شاعر کردستانی آمده است: "در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) و شهادت دو سلاله پاکش امام مجتبی و امام رضا (ع) خبر درگذشت شاعر و نویسنده شهیر کردستانی مرحوم حاج شاهرخ اورامی مایه تاثر و تالم گردید. مرحوم شاهرخ اورامی از جمله شاعران و نویسندگان فرهیخته ای بودکه اوج ارادت و دلبستگی قلبی وی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت پاکش در سرتاسر آثار و تالیفاتش به ویژه در اشعار وی به روشنی مشهود و ملموس است. نگاه تقریبی و اندیشه وحدت آفرین آن مرحوم به گونه ای بود که از وی چهره ای فرا استانی و ملی پدید آورد و نقش درخشان و اساسی وی درراه اندازی و برگزاری گنگره ها و محافل آیینی و ادبی کشور از یادها و خاطره ها نخواهد رفت".

در بخش دیگری از پیام تسلیت مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان آمده است: "بدون تردید با درگذشت مرحوم اورامی یکی از سرمایه های بزرگ معنوی و فرهنگی کردستان از دست رفت و ثلمه ای جبران ناپذیر بر جامعه فرهنگی و ادبی کشور و به خصوص استان فرهنگی کردستان وارد شد. اینجانب این مصیبت مولمه را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی و ادبی کشور و به ویژه مردم هنردوست و فرهنگی استان کردستان تسلیت گفته، برای خانواده و بازماندگانش صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم".

مرحوم شاهرخ اورامی جمعه شب در سن 59 سالگی و در حین انتقال به بیمارستان توحید سنندج دار فانی را وداع گفت و قرار است که پیکر آن مرحوم تا دقایقی دیگر در بهشت محمدی به خاک سپرده شود.