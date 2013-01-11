بسیاری از افراد حقوق وقف را پرداخت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز اظهار داشت: استان فارس دارای مردمی ولایت مدار است که با عشق اهل بیت(ع) و با تدین کامل در این خطه از کشور زندگی می کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از زیربنایی ترین تدابیر حکومتی و مدیریتی پیامبر اسلام توجه و عنایت ویژه آن حضرت به مقوله مبارک وقف است، بیان کرد: متاسفانه برخی افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به مسئولیت خود در قبال موقوفات حقوق اموال وقفی را پرداخت نمی کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس تصریح کرد: وقف اصلی ترین موضوع کتاب اسلام و حکومت اسلامی است که پرداخت حقوق وقف ضروری است و افرادی که از راضی وقفی استفاده می کنند در صورت پرداخت نکردن حقوق نمازشان در ان مکانها باطل است .

حجت الاسلام حسینی مقدم افزود: همه مومنان می دانند که وضو و نماز در مکانهایی که قصبی است و حقوق آن پرداخت نشده حرام و باطل است و باعث تباه شدن زندگی می شود.

وی عنوان کرد: افرادی که در اراضی وقفی زندگی می کنند باید با ایجاد ارتباط با ادارات اوقاف و متولیان موقوفه وجوه وقف را پرداخت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس ابراز داشت: اسلام پایه گذار وقف است و از بدو اسلام پیامبر اولین کسی که وقف می نماید .

حجت الاسلام حسینی مقدم با اشاره به موقوفات نبی مکرم اسلام و برشمردن نوع موقوفات پیامبر از جمله چشمه ها، نخل ها و همچنین کاروانسراها و مساجد جهت استفاده مردم بیان کرد: حضرت محمد(ص) طبق آیات الهی به وقف توجه داشته اند و در قرآن کریم حدود 200 آیه با موضوع وقف، انفاق و صدقات جاریه وجود دارد که نشان از اهمیت وقف و انفاق در اسلام و قرآن است