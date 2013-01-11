۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

حجت الاسلام حسینی مقدم:

بسیاری از افراد حقوق وقف را پرداخت نمی کنند

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: بسیاری از افراد که از اموال وقفی استفاده می کنند حقوق وقف را پرداخت نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز اظهار داشت: استان فارس دارای مردمی ولایت مدار است که با عشق اهل بیت(ع) و با تدین کامل در این خطه از کشور زندگی می کنند.

وی با اشاره به اینکه  یکی از زیربنایی ترین تدابیر حکومتی و مدیریتی پیامبر اسلام توجه و عنایت ویژه آن حضرت به مقوله مبارک وقف است، بیان کرد: متاسفانه برخی افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به مسئولیت خود در قبال موقوفات حقوق اموال وقفی را پرداخت نمی کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس تصریح کرد: وقف اصلی ترین  موضوع کتاب اسلام و حکومت اسلامی است که پرداخت حقوق وقف ضروری است و افرادی که از راضی وقفی استفاده می کنند در صورت پرداخت نکردن حقوق نمازشان در ان مکانها باطل است .

حجت الاسلام حسینی مقدم افزود: همه مومنان می دانند که وضو و نماز در مکانهایی  که قصبی است و حقوق آن پرداخت نشده حرام و باطل است و باعث تباه شدن زندگی می شود.

وی عنوان کرد: افرادی که در اراضی وقفی زندگی می کنند باید با ایجاد ارتباط با ادارات اوقاف و متولیان موقوفه وجوه وقف را پرداخت کنند.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس ابراز داشت: اسلام پایه گذار وقف است و از بدو اسلام  پیامبر اولین کسی که وقف می نماید .

حجت الاسلام حسینی مقدم با اشاره به موقوفات نبی مکرم اسلام و برشمردن نوع موقوفات پیامبر از جمله چشمه ها، نخل ها و همچنین کاروانسراها و مساجد جهت استفاده مردم بیان کرد: حضرت محمد(ص) طبق آیات الهی به وقف توجه داشته اند و در قرآن کریم حدود 200 آیه با موضوع وقف، انفاق و صدقات جاریه وجود دارد که نشان از اهمیت وقف و انفاق در اسلام و قرآن است

