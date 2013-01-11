"سیامند رحمان" به پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سیامند رحمان نفر اول رقابت‌های سنگین وزن وزنه‌برداری جهان در پارالمپیک لندن و رکورددار جهان و پارالمپیک عصر روز گذشته با محمد رویانیان دیدار کرد و قرارداد 15ماهه وی با باشگاه پرسپولیس به امضای طرفین رسید.



سیامند رحمان که به واسطه علاقه خاص به پرسپولیس نسبت به عقد قرارداد با باشگاه پرسپولیس ابراز تمایل کرده بود، پس از رقابت‌های پارالمپیک لندن توافقی شفاهی با محمد رویانیان داشت اما قراردادی بین طرفین به امضا نرسیده بود. رویانیان قصد داشت در سفر به ارومیه به شهرستان مهاباد و اشنویه رفته و ضمن تقدیر از سیامند رحمان، قرارداد رسمی را به امضا برساند اما مشغله کاری مانع از این سفر شد تا اینکه سیامند رحمان برای رسیدگی به برخی امور ورزشی خود به تهران آمد و روز گذشته قرارداد قوی‌ترین مرد جهان با باشگاه پرسپولیس به امضای وی و مدیر عامل باشگاه رسید.



سیامند رحمان تا پایان اسفند ماه سال 1392 تحت قرارداد با باشگاه پرسپولیس خواهد بود و در رقابت‌های داخلی و برون مرزی با نام پرسپولیس به میدان خواهد رفت.