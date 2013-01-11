۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

آیت الله ناصری:

حفظ وحدت رمز توسعه و گسترش اسلام ناب محمدی (ص) است

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: رمز اصلی توسعه و گسترش اسلام ناب محمدی (ص) و ترویج فرهنگ ائمه اطهار (ع)، حفظ وحدت و اتحاد مسلمین است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: مسلمین با وحدت، اسلام را در سراسر جهان گسترش خواهند داد و این دقیقا آن چیزی است که دشمن از آن به شدت در هراس است.

وی افزود: تک تک آحاد مسلمین وظیفه دارند با حفظ وحدت و انجام اقدامات وحدت آفرین، باعث ناکامی دشمن شوند.

ناصری بر برخورد جدی و امر به معروف کسانی که با سخنان خود ایجاد تفرقه می کنند، بیان کرد: تفرقه انگیزی، فتنه دشمن و هدف دیرینه دشمن است و مسلمین نباید در راستای تحقق این امر قدم بردارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز وفات پیامبر اکرم (ص)، اظهار داشت: پیامبر اسلام، پیامبر مهربانی و الفت و وحدت بود و اگر سیره ایشان برای مردم تبیین شود، راهگشای مشکلات جهان خواهد بود.

ناصری عنوان کرد: پیامبر در هنگام وفات خود دو چیز گرانبها در بین مسلمین نهاد که یکی قرآن و دیگری عترت است و لازم است مسلمین برای پیروزی اسلام، به این ریسمان الهی چنگ بزنند.

وی بیان داشت: قرآن و عترت لازم و ملزوم یکدیگرند زیرا عمل به قرآن بدون راهنمایی ائمه امکان پذیر نیست و هرکس ممکن است از تعالیم وحی آنطور که خود تشخیص می دهد،‌ بهره برداری کند.

ناصری از روحانیون و علما خواست: در منابر خود شیوه و سیره پیامبر اسلام (ص) را برای مردم تبیین کنند و اسلام ناب محمدی را به مردم بشناسانند.

وی با بیان اینکه دین اسلام کاملترین دین و پیامبر اسلام برگزیده انبیای الهی است، عنوان کرد: عمل به قرآن و پیروی از سیره پیامبر، سعادت دنیا و آخرت را برای مردم به دنبال خواهد داشت.

ناصری از مردم خواست: برای مقابله با توهین هایی به پیامبر اسلام شده است، مراسم عزاداری ایشان با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود.

کد مطلب 1788798

