قرائت زیارت نامه پیامبر اعظم (ص) در کردستان/مردم در سوگ رحلت پیامبر مهربانی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با تمامی مسلمانان جهان، مردم استان کردستان نیز ضمن حضور در مساجد و تکایا در مراسم پی فیض و برکت قرائت زیارت نامه پیام اسلام حضرت محمد (ص) حضور پیدا کردند و به سوگ رحلت جانگدار پیامبر رحمت و مهربانی نشستند.

مردم مسلمان و همیشه در صحنه استان کردستان نیز این بار و همراه با سایر مردم کشورمان در فضایی سرشار از تقریب و همدلی و انسجام اسلامی و در اجتماعی پرشور زیارت نامه پیامبر اعظم را قرائت کردند که مراسمی نیز به همین مناسبت در مسجد جامع شهر سنندج با حضور و استقبال مردم برگزار شد.

حجت الاسلام سید محمد سادات از اساتید حوزه و دانشگاه پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع و همزمان با قرائت زیارت نامه پیامبر اعظم اظهار داشت: شخصیت والای پیامبر اعظم (ص) الگوی به تمام معنای عزت و تعالی مسلمانان است و همواره در طول تاریخ پرافتخار اسلامی مسلمانان با تأسی از سیره والای ایشان قله های عظیم اقتدار را طی کرده اند و به همین دلیل نیز ما باید در این عصر نسبت به حرکت بر محور پیامبر اسلام حساس باشیم.

وی با اشاره به جایگاه حضرت محمد (ص) افزود: بدون شک تاسی از سیره والای پیامبر اعظم (ص) و عمل به منویات بزرگان دین راهگشاری مسلمانان در عرصه های مختلف بوده است و تقویت هویت اسلامی جامعه در گرو تحقق منویات و عمل به مکارم اخلاقی و سیره والای پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع) است.

استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه های دشمن برای حمله به پیامبر اسلام (ص) به عنوان محور اصلی وحدت مسلمانان اشاره و عنوان کرد: دشمنان اسلام همواره به دنبال بیگانه کردن مسلمانان از هویت دینی و اسلامیشان بوده اند و در این مسیر نیز پا را فراتر گذاشته و با توجه به شکست عقیدتی و ایدئولوژیکی در برابر مسلمانان متوسل به هتک حرمت و اهانت به مقدسات اسلامی و شخص پیامبر(ص) شده اند.

حجت الاسلام سادات بیان کرد: الگوگرفتن از سیره والای اهل بیت (ع) و توجه به نشر هرچه بیشتر آموزه ها و احکام دینی در جامعه می تواند به عنوان سد محکمی در برابر هجمه ها و توطئه های فرهنگی و عقیدتی دشمنان در دستور کار مدیران و اقشار مختلف مردم قرار گرفته و همزمان باید همه علمای دینی و دستگاه های متولی امر در این خصوص تمام توان خویش را به کار گیرند.

در ادامه این مراسم پرفیض مردم متدین و نمازگزار سنندجی زیارت نامه پیامبر اعظم (ص) را به صورت جمعی قرائت کرده و فاریان و حافظان برجسته کردستانی آیاتی از کلام الله مجید را قرائت کردند و مداحان اهل بیت (ع) در رثای رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) مداحی کردند.

همزمان با قرائت زیارت نامه پیامبر اعظم (ص) در سنندج مراسم های این چنین نیز در سایر شهرها و روستاهای مختلف استان کردستان نیز برگزار شد.