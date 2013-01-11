تجمع اعتراضی مقابل دفتر بی بی سی/غرب به وضع اسرای فلسطینی بی اعتنا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، امروز اعتصاب غذای "سامر العیساوی" در زندان رژیم صهیونیستی وارد صد و شصتمین روز خود شد. این در حالی است که "ایمان شراونه" دیگر زندانی فلسطینی نیز که پیشتر اعتصاب غذای شش ماهه خود را متوقف کرده بود، بار دیگر برای آزادی خود دست به اعتصاب زده است.

این دو زندانی فلسطینی بدون تفهیم اتهام و برگزاری هیچ دادگاهی برای مدتی نامعلوم بازداشت شده اند. آنها در چارچوب تبادل زندانیان با "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیست آزاد شده بودند، اما رژیم صهیونیستی با نقض آشکار توافق خود با حماس مدت کوتاهی پس از آزادی شالیت، این دو فلسطینی را بار دیگر دستگیر و روانه زندان کرد.

به همین مناسبت، فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل دفتر شبکه بی بی سی در لندن ضمن گرامیداشت تلاش این زندانیان برای رها شدن از زندان های رژیم صهیونیستی، اعتراض خود را به رویکرد دوگانه رسانه های غربی به ویژه بی بی سی به نمایش می گذارند.

شبکه خبری بی بی سی همواره خود را یکی از رسانه های برتر در زمینه اطلاع رسانی معرفی می کند و مدعی است که تمام اخبار را بدون سوگیری پوشش می دهد. با این حال رویکرد این رسانه غربی در مورد اسرای فلسطینی و زندانیان اسرائیلی کاملا عکس این مطلب را نشان می دهد.

با جستجویی ساده در میان مطالب بی بی سی به خوبی می توان به این نکته پی برد. در حالی که وضع اسرای فلسطینی وخیم بوده و شماری از آنان به دلیل اعتصاب غذای طولانی در معرض مرگ قرار دارند، بی بی سی هیچ گونه اخباری در مورد وضع آنان منتشر نکرده است.

با یک جستجو در میان مطالب سایت بی بی سی مشاهده می شود که از میان 21 میلیون مطلب منتشر شده در این شبکه حتی یک مورد هم به "سامر العیساوی" و "ایمان شراونه" پرداخته نشده است. در حالی که حدود هزار و 120 مطلب در مورد "گلعاد شالیت" دیده می شود که 50 مورد آن مربوط به سال 2012 است.

جالب اینجا است که آخرین مطلب مربوط به شالیت نیز در هجدهم اکتبر 2012 و در سالروز آزادی این نظامی سابق رژیم صهیونیستی منتشر شده است، اما بی بی سی که تا این اندازه نگران انتشار اخبار مربوط به نظامیان اسرائیلی است، توجهی به وضع هزاران اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی ندارد و این مسئله دروغین بودن ادعاهای این رسانه را به اثبات می رساند.