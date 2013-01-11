جزئیات انفجار امروز اهواز/ علت حادثه نشت گاز در ساختمان شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، صدای انفجار برای مناطق غرب اهواز به خصوص کمپلو، خیابان اصلی انقلاب و مناطق اطراف آنقدر دلخراش و دلهره آور بود که مردم را سراسیمه به بیرون خانه ها کشاند تا آنها بفهمند این صدا که حتی باعث شد خانه اغلب مردم غرب اهواز دچار لرزش شود چه بوده است.

پرس و جوها به این مکان رسید که منطقه دو شهرداری اهواز واقع در خیابان انقلاب دچار یک انفجار شده ولی کسی تا آن لحظه از علت و چگونگی انفجار خبر نداشت. فقط مردم هر چه به محل حادثه نزیک تر می شد آثار این انفجار مهیب برای آنها نمایان تر می شد زیرا شیشه های ساختمانهای اطراف به کلی از بیرون رفته بود و برخی کرکره مغازه ها دچار خمیدگی شده بود.



به هر حال وقتی مردم به خیابان اصلی رسیدند با ساختمان مخروبه شهرداری منطقه دو مواجه شده اند که در حال آتش بود و مقادیر زیادی مصالح و تیرآهن روی هم تلنبار شده بود. علت هم آنجا مشخص شد. پوسیدگی لوله های گاز بیرونی این ساختمان قدیمی باعث به وجود آوردن چنین انفجار مهیبی شده بود.



البته به علت اینکه یکی از ایستگاه های آتش نشانی شهرداری اهواز در چند قدمی محل حادثه بود، با اقدام سریع آنان آتش رخ داده به سرعت مهار شد و خوشبختانه امکان سرایت آتش به مکانهای دیگر ساختمان و منازل اطراف این منطقه مسکونی میسر نشد.



امیر نجفی مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز در خصوص علت به وجود آمدن این حادثه گفت: نشت گاز و پوسیدگی و قدیمی بودن لوله های گاز ساختمان دفتر فنی متعلق به شهرداری منطقه دو که تقریبا دیوار به دیوار ساختمان است باعث به وجود آمدن این حادثه شده است.



محل حادثه در یک چشم به هم زدن مملواز جمعیت شد و این کار امداد رسانی را با مشکل مواجه می کرد ضمن اینکه به علت ناشناخته بودن علت حادثه ممکن بود حوادث دیگری نیز در راه باشد برای همین وجود این ازدحام جمعیتی خطرآفرین بود. به هر حال نیروهای امدادی شهرداری و نیروی انتظامی با همکاری هم امکان حضور خودروهای امداد رسان را فراهم کردند و عملیات با سرعت آغاز شد.



نجفی همچنین عنوان می کند: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته و تنها چهار نفر از نیروهای نگهبان شهرداری دچار آسیب شده اند که به بیمارستان گلستان اهواز برای مداو اعزام شدند.



برای انجام کار امدادرسانی که به صورت گسترده ای آغاز شده، عبور و مرور در بخشی از خیابان انقلاب اهواز مختل شده است. ضمن اینکه مسئولان شهرداری به خصوص شهردار اهواز در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک ماجرای رخ دادن این انفجار مهیب را پیگیری کنند.



یکی از حاشیه های جالب این ماجرا آسیب دیدن یک خودروی پژوی 405 بود که شهرداری آن را به عنوان جایزه خوش حسابی برای پرداخت به موقع عوارض برای شهروندان اهوازی در ارتفاع جلو ساختمان شهرداری منطقه نصب کرده بودند. این خودرو که به شدت آسیب دیده بود به وسیله جرثقیل به مکانی دیگر منتقل شد تا شهرداری برای دادن جایزه به فکر یک خودروی دیگر باشد.



البته در این بین یک سئوال اساسی پیش می آید که مسئول جبران خسارت وارد شده به مردم و منازل اطراف که از بابت این انفجار دچار آسیب شده اند، کیست.