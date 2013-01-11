  1. بین الملل
۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

خطیب جمعه کربلا:

تمام گروه های سیاسی مسئول بحران فعلی عراق هستند

تمام گروه های سیاسی مسئول بحران فعلی عراق هستند

نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق در کربلا امروز، تمام گروه های سیاسی را مسئول بحران فعلی این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق در کربلا در خطبه های امروز نماز جمعه اظهار داشت : تمام گروه های سیاسی عراق مسئول بحران فعلی کشور هستند.

وی از مقامات عالی عراق خواست که به خواسته های معترضان در صورتی که مطابق چارچوبهای منطقی و قانون اساسی عراق باشد، احترام بگذارند. کربلایی در ادامه گفت : تا جایی که این خواسته ها بر خلاف قانون اساسی نباشد، باید اجابت شود.

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا همچنین از سرویس های امنیتی عراق خواست که خویشتن داری خود را حفظ کنند و با معترضان درگیر نشوند و از اقداماتی که سبب بحرانی تر شدن اوضاع می شود پرهیز کنند.

کد مطلب 1788821

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