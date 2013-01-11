اشکالات و کمبودهای ما به علت فاصله گرفتن از رفتار اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه قنوات ضمن بیان مناقب و فضائل پیامبر گرامی اسلام‌(ص) وامام حسن مجتبی(ع)، گفت: انسان فطرت پاکی دارد و عاشق کمال است و راه رسیدن به کمال حقیقی واقعی پیروی از قرآن، سنت پیامبر(ص) و سیره ائمه معصومین(ع) می‌باشد.



وی افزود: برای اینکه از سنت و سیره معصومین پیروی کنیم و به کمال برسیم در ابتدا باید با آن سنت وسیره آشنا شده و معرفت پیدا کنیم و بعد سیره آن بزرگواران را سر لوحه برنامه زندگی خود قرار دهیم تا زندگیمان بر پایه خیر وسعادت، در دنیا وآخرت بنا شود.



رئیس حوزه علمیه قنوات ادامه داد: زندگانی حضرات معصومین(ع) که از پاکیزه ترین، سالم ترین و پربار ترین زندگی‌ها در عالم خلقت است که سراغ داریم، پس چه کسی بهتر از این خاندان را می‌توان به عنوان الگو قرار داد ومعرفی کرد. به تعبیر شهید مطهری یک کار کوچک پیامبر(ص) یک چراغ است برای انسان که تا مسافت‌های بسیار دور را نشان می‌دهد.



وی در ادامه گفت: اینکه مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی اسلامی به مردم سفارش کردند در واقع مصداق اصلی فرمایش ایشان، هدایت جامعه و درست زندگی کردن را می‌توان از سیره و سبک زندگی و رفتار ائمه معصومین(ع) که بهترین خلق خدا روی زمین هستند آموخت.



حجت الاسلام منتظری ادامه داد: همه اشکالات، کمبودها و بدبختی ما این است که از سبک، روش و رفتار اسلامی عقب مانده ایم لذا شناخت و فهم دقیق سیره عملی و شیوه زندگی هر یک از ائمه(ع) برای ما که مدعی پیروی از آنان هستیم بسیار لازم و ضروری است.



ذهن دشمن متوجه انتخابات است و نقشه‌ها می‌کشند



وی افزود: در هفته گذشته بیانات راهگشا و بصیرت زای مقام معظم رهبری را در دیدار مردم شریف قم داشتیم که مسئله انتخابات آینده و برنامه های دشمن برای این انتخابات را تشریح فرمودند.



امام جمعه قنوات با بیان اینکه از الان حدود پنج ماه به انتخابات مانده است، ادامه داد: ذهن دشمن متوجه انتخابات ماست و نقشه‌ها می‌کشند و افکار شومی را در سر می‌پرورانند تا بتوانند در این مسیری که ملت فهیم ایران پس از 34 سال با سربلندی تمام از آن بیرون آمده خدشه‌ای وارد کنند غافل از آنکه این ملت بصیر با حضور پررنگ خود در همه صحنه ها چه انتخابات آینده وچه راهپیمایی 22 بهمن ثابت خواهند کرد در بیعتی که با امام و شهدا و رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی بسته‌اند لحظه‌ای تردید نکرده و ذره‌ای کوتاه نخواهند آمد و با حضور خود تمام نقشه‌های شوم بدخواهان را نقش بر آب خواهند کرد.



حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در هفته گذشته حضور ریاست جمهوری در بخش مرکزی را داشتیم که وی پروژه عظیم ذخیره سازی گاز و بهره برداری از آن را در سراجه بخش مرکزی قم افتتاح کرد، افزود: در جلسات و حتی در خطبه‌های نمازجمعه بنده کرارا نسبت به شرکت نفت و ذخیره سازی گاز تاکید کردم که بخشی از درآمد این پروژه عظیم در همین بخش مرکزی هزینه شود و استناد می‌کردم به صحبت خود رئیس جمهور که هر کجایی از کشور، درآمد زا باشد، باید بخشی از درآمد آن در همان جا هزینه شود این حق اهالی این منطقه است که بخشی از درآمد شرکت نفت سراجه در همین شهر قنوات صرف شود و از نیروی جوان و فعال شهر قنوات برای کار در شرکت نفت استفاده شود.