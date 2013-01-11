سرپرست فرمانداری تازه تأسیس قرچک در جمع نمازگزاران جمعه/ وعده پیگیری مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در ابتدای ورود ریاحی به مصلای نمازجمعه شهر قرچک، با توجه به عدم آشنایی مردم با وی گرداگرد او خالی بود اما پس از لحظاتی وی در حلقه محاصره مردم قرار گرفت که هر یک بخشی از مشکلات را مطرح می کردند.

سرپرست فرمانداری قرچک پس از دیدار و احوالپرسی با امام جمعه قرچک، از حمایتهای بی دریغ و پیگیریهای وی برای مرتفع شدن مشکلات مردم قرچک تقدیر و تشکر کرد و وعده تسریع پیگیری مطالبات مردمی را داد.

در نخستین دیدار غیررسمی مردمی فرماندار قرچک با مردم، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قرچک و فرماندهی انتظامی شهرستان نیز حضور داشتند که پس از لحظاتی با حضور مردم در گرداگرد فرماندار، ادامه صحبتها به بعد موکول شد.

در میان خواسته های مردم از ریاحی، مطالبات حوزه بهداشت و درمان و ارتقای سیاسی و امنیتی، کمربندی جنوبی و شمالی شهر و... وجود داشت که سرپرست فرمانداری شهرستان جدیدالتأسیس قرچک با صبر و حوصله به آنها گوش فرا داد و به مردم وعده داد تا پس از معارفه رسمی در هفته آتی، در دیدار های مردمی به تک تک این مشکلات رسیدگی کند.

ریاحی که اواخر هفته جاری با حکم استاندار تهران نخستین تجربه فرمانداری را در کارنامه اش ثبت کرده و با برخورد اولیه اش در شهر قرچک نشان داد که فردی صبور و با برنامه بوده و برای اصحاب رسانه احترام بسیار زیادی قائل است، پیش از این سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران، مدیرکل تسهیلات رفاهی فنی بنیادجانبازان کشور، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان ری و بخشدار مرکزی شهرری بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک است که سوابق زیادی در امر آموزش و پژوهش در مراکز علمی دارد.