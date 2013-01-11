به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه هفت هفته از بازی های دور رفت لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور بدون کسب پیروزی برای صبای قم به پایان رسیده است، این تیم در بازی آینده خود در این مسابقات با تیم ذوب آهن اصفهان مسابقه می دهد.



در حالی که استارت بازی‌های هفته هشتم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور از عصر یکشنبه بیست و چهارم دی ماه زده می‌شود، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در هفته به میزبانی صبای قم به انجام خواهد رسید.



در آغازین روز هفته هشتم دیدارهای دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و بر اساس برنامه، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان از ساعت 14 یکشنبه 24 دی ماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهر مقدس قم برگزار می شود.



مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی در اوج حساسیت خود دنبال می‌شود که با توجه به هفت هفته سپری شده از لیگ امسال، هنوز صبای قم در هفت بازی قبل نتوانسته است طعم پیروزی را بچشد در حالی که این تیم با چهار تساوی و سه باخت در انتهای جدول قرار دارد.



نماینده فوتبال استان قم در حالی در هفته هشتم در دیداری خانگی از تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پذیرایی می‌کند که در خانه خود چهار بار پیش از این به میدان رفته است که حاصل آن سه تساوی با تیم های امید برق شیراز، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و شهرداری تبریز است و البته صبا به تیم نساجی مازندران نیز باخته است.



بعد از اینکه صبا در لیگ دوره قبل فوتبال امید باشگاه های برتر کشور برای نخستین بار با ترکیبی از بازیکنان جدید، کم نام و نشان و جویای نام بسیار خوب در فوتبال کشور ظاهر شد و خیلی از کارشناسان این اتفاق را خدمتی بزرگ به فوتبال کشور دانستند، این تیم امسال نیز لیگ امسال را خوب شروع نکرد.



صبا نسبت به فصل گذشته با توجه به اینکه تعدادی از بازیکنان خود را به دلیل محدویت سنی از دست داد و در پست های مختلف با تغییر رو به رو شد، هنوز نتوانسته است در لیگ برتر این فصل رنگ پیروزی را به خود ببیند و به نظر می‌رسد مشکل آنها کسب اولین پیروزی است تا خود را به جمع تیم های بالای جدول برسانند.



تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر با کسب چهار امتیاز در مکان دوازدهم جدول 12 تیمی لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور جای گرفته است.